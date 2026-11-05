El Tannat y el cordero tendrán su fiesta en el Parque Roosevelt con vinos, gastronomía y música en vivo

El vino y la carne son dos productos centrales de la identidad gastronómica uruguaya.

Con la intención de reunirlos en una misma celebración, el próximo sábado 7 de noviembre se realizará la primera Fiesta del Tannat y el Cordero, en la carpa de Sitio, en el Parque Roosevelt.

La iniciativa es organizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), y cuenta con la invitación del Gobierno de Canelones y la producción de Garage Gourmet. La propuesta combinará gastronomía, vinos nacionales y música en vivo, con el cordero y el Tannat como protagonistas.

La experiencia gastronómica estará a cargo de tres reconocidos cocineros: Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio, quienes diseñaron un recorrido especial para la ocasión. Con un ticket de entrada, los asistentes podrán disfrutar de dos preparaciones con cordero, varias copas de vinos uruguayos y postres.

La fiesta busca mostrar las posibilidades del cordero más allá de las preparaciones tradicionales y explorar su versatilidad en la cocina contemporánea. La propuesta también pone el foco en los encuentros entre los distintos cortes de esta carne y la diversidad de los Tannat producidos en Uruguay.

Vino. Foto: difusión/ Tannat y Cordero

La música tendrá su lugar durante toda la jornada, con actuaciones de Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Piero y Horacio, además de otros artistas que se anunciarán próximamente.

Esta primera edición del festival busca inaugurar un nuevo encuentro en el calendario gastronómico uruguayo, con el objetivo de acercar al público a dos productos muy ligados al territorio, al trabajo de sus productores y a las tradiciones de la mesa local.

La actividad contará con la participación de más de 30 bodegas nacionales, que ofrecerán degustaciones de sus diferentes vinos.

Entre las principales se destacan Ariano Hermanos, Bodega Bracco Bosca, Bodega Familia Barbero, Bodega Hijos de Pose, Bodega Marichal, Bodega Piccardo, Bodega Rodríguez Hermanos, Bodega Roses, Bodega Spinoglio, Bodegas Bouza, Campiglia, Casa Grande Arte y Viña, Castillo Viejo, Cerro Chapeu, Cerro del Toro, Cofradía de la Sierra, Cooperativa Vicca, De Lucca, El Capricho Winery, Estancia La Cruz / Damián Blengio, Familia Dardanelli, Familia Traversa, Favretto y Dragone, Giménez Méndez, H. Stagnari, Hector Peluffo, Juan Toscanini e Hijos, La Bodeguita de Cacho, Los Ranchos, Narbona, Olga María Silva, Bodega Pablo Fallabrino, Pizzorno Family Wine Entrepreneurs, Quinta Santero, Viña Varela Zarranz y Bodega Brisas.

Las entradas cuestan $ 1.550 e incluyen dos platos principales con cordero, ocho degustaciones de vinos y postre. Se pueden comprar a través de Entraste. Los socios del Club El País tendrán una promoción 2x1 en las entradas.

Un dato importante es que para quienes concurran en auto y no consuman alcohol, la organización entregará un ticket canjeable por una botella de vino, para disfrutarla en otra ocasión.

Con esta primera edición, el Tannat y el cordero compartirán un espacio de encuentro entre las bodegas, los cocineros y el público, en una jornada que combinará gastronomía, producción nacional y música para toda la familia.