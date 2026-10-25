Si tardás más de 20 minutos en dormirte, este ejercicio mental de una psicóloga puede ayudarte

En general, los especialistas coinciden en que dormir lo suficiente es fundamental para la salud. Durante el descanso, el cuerpo se recupera, el sistema inmunológico se fortalece y se favorece la consolidación de la memoria. Además, el sueño contribuye a regular las hormonas vinculadas con el metabolismo y el estado de ánimo.

Sin embargo, algunas personas tienen insomnio con frecuencia debido a preocupaciones, estrés u otros factores. Cuando la dificultad para dormir se vuelve habitual, puede afectar el bienestar y la calidad de vida. Frente a esta situación, una plataforma especializada difundió una serie de recomendaciones para mejorar el descanso y evitar que los problemas de sueño repercutan en la salud.

Cómo conciliar el sueño y dormir mejor

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En un reportaje publicado por GQ, la Dra. Rebecca Robbins, profesora de Medicina del Sueño en la Facultad de Medicina de Harvard, señaló que dormir lo suficiente es esencial para la salud y el bienestar. Los CDC recomiendan entre siete y nueve horas de sueño por noche, aunque la calidad del descanso también depende de otros aspectos, como cuánto tiempo se necesita para quedarse dormido sin medicación.

Según Robbins, una persona que está bien descansada suele conciliar el sueño en 15 a 20 minutos. Si el proceso lleva más tiempo de manera frecuente, puede haber hábitos u otros factores que interfieran con el descanso; en ese caso, es recomendable consultar a un médico.

Entre las sugerencias para dormir mejor y facilitar el descanso se encuentran:



Crear un ritual para la hora de dormir

Estimular los sentidos con una actividad relajante

Mantener un horario de sueño constante

Elegir colores neutros para el dormitorio

para el dormitorio Invertir en un colchón y almohadas de calidad

y almohadas de calidad Reducir el ruido del ambiente

del ambiente Mantener una temperatura fresca en la habitación

en la habitación Eliminar las luces innecesarias

Desconectarse de las pantallas antes de dormir

Hacer una limpieza mental para dejar en pausa las preocupaciones

Qué técnica psicológica puede ayudar a dormir

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La psicóloga Sonia Barber explica que, en ocasiones, las personas no siguen despiertas porque no tengan sueño, sino porque la mente continúa con una intensa actividad mental. Para disminuir ese estado de alerta, propone un ejercicio de visualización basado en imaginar un recorrido conocido.

La idea es concentrar la atención en una tarea concreta y evitar que se quede atrapada en preocupaciones o pensamientos repetitivos. De acuerdo con la especialista, practicar este ejercicio puede funcionar como un entrenamiento para conciliar el sueño más rápido. La clave, resume, es “imaginarse mentalmente recorriendo ese trayecto”.

La técnica se organiza en tres pasos sencillos, pensados para reducir la actividad mental antes de acostarse:

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1. Acostarse y cerrar los ojos. Procurar ir a la cama a la misma hora todas las noches ayuda a establecer una rutina estable y a que el cuerpo se adapte.

2. Elegir un recorrido familiar. Puede ser el camino habitual al trabajo u otro trayecto que se conozca bien y que resulte fácil de recordar.

3. Reconstruir el recorrido en la mente. Imaginar cada detalle —semáforos, edificios, comercios y otros puntos de referencia— permite sostener la concentración. Cuanto más vívida y ordenada sea la visualización, más puede ayudar a apartar la atención de los pensamientos que dificultan el descanso.