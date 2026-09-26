Por qué el magnesio y la melatonina no funcionan igual para el descanso y la advertencia sobre las dosis

Para quienes tienen dificultades para dormir y buscan alternativas a los somníferos tradicionales, hay dos sustancias que suelen aparecer con frecuencia: el magnesio, un mineral esencial para el organismo, y la melatonina, una hormona que el cuerpo produce naturalmente y que interviene en la regulación del ciclo de sueño y vigilia.

Aunque suelen aparecer juntas en farmacias, suplementos y contenidos sobre bienestar, magnesio y melatonina no funcionan de la misma manera ni están destinados necesariamente a resolver los mismos problemas. Para comprender sus diferencias, sus posibles beneficios y sus limitaciones, resulta útil revisar lo que señalan tres fuentes especializadas en salud y descanso: Sleep Foundation, Mayo Clinic y Cleveland Clinic.

Magnesio vs. melatonina: ¿cuál ayuda a dormir mejor?

Profesionales de la salud advierten sobre la melatonina para menores de edad. Foto: Commons.

Según Sleep Foundation, el magnesio participa en cientos de reacciones celulares del organismo y algunas de ellas están relacionadas con el descanso. Este mineral interviene en la regulación de neurotransmisores que transmiten señales a través del sistema nervioso y el cerebro y también participa en la regulación de la melatonina, la hormona que ayuda a organizar los ciclos de sueño y vigilia.

El magnesio también está relacionado con el ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor que contribuye a disminuir la actividad del sistema nervioso. Esta función puede favorecer un estado de relajación necesario para conciliar el sueño.

En cuanto a la cantidad, Sleep Foundation señala que el límite superior de magnesio procedente de suplementos y medicamentos para adultos es de 350 miligramos diarios, salvo que un profesional de la salud indique otra cosa. Superar esa cantidad puede provocar efectos gastrointestinales, como diarrea y malestar estomacal.

Respecto de las diferentes presentaciones, el magnesio glicinato suele mencionarse entre las opciones utilizadas para el descanso, mientras que existen investigaciones preliminares sobre otras formas, como el magnesio treonato. Sin embargo, la evidencia sobre los beneficios de los suplementos de magnesio específicamente para el insomnio todavía es limitada.

La melatonina, en cambio, cumple una función diferente. Sleep Foundation la describe no como un somnífero tradicional, sino como una señal biológica que le indica al organismo que se acerca el momento de dormir. Su utilidad está especialmente relacionada con la regulación del ritmo circadiano y puede resultar relevante cuando el reloj biológico se encuentra desajustado.

mujer dormida Foto: Pexels.

¿Qué dice Mayo Clinic sobre el magnesio y la melatonina?

La doctora Denise Millstine, de Mayo Clinic, también establece una relación entre ambas sustancias. El magnesio participa en procesos vinculados con la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia.

La especialista señala además que el magnesio puede resultar particularmente relevante para algunas personas que presentan calambres en las piernas durante la noche o síndrome de piernas inquietas, siempre teniendo en cuenta el estado de la función renal.

En estos casos, la cantidad de suplemento debe determinarse de acuerdo con las características de cada persona y, especialmente, con la indicación de un profesional. Una dosis mayor no necesariamente significa un mejor efecto sobre el sueño. Otro punto importante es la combinación de suplementos. Aunque en determinadas circunstancias puede utilizarse más de un producto para dormir, sumar magnesio y melatonina no garantiza un efecto adicional. Se trata de sustancias con mecanismos diferentes y no necesariamente de componentes que se potencian entre sí.

Melatonina: cuándo puede tener más sentido

La principal diferencia entre ambas sustancias aparece al observar qué problema intenta abordar cada una. La melatonina está directamente vinculada con el ritmo circadiano, por lo que puede ser especialmente relevante cuando existe un desajuste entre el reloj biológico y los horarios habituales de sueño. Es el caso, por ejemplo, del jet lag o de los cambios frecuentes de turno laboral.

Por eso, más que funcionar como un sedante convencional, la melatonina puede ayudar a sincronizar el organismo con un determinado horario de descanso. La dosis y el momento de administración son importantes. Las recomendaciones pueden variar según el objetivo, la persona y el producto utilizado, por lo que no conviene asumir que una dosis más elevada producirá mejores resultados.

¿Qué advierte Cleveland Clinic sobre el magnesio?

La doctora Naoki Umeda, especialista en medicina integrativa de Cleveland Clinic, señala que la evidencia científica sobre el uso de suplementos de magnesio para mejorar el sueño todavía es limitada. También recuerda que, en Estados Unidos, la FDA no regula los suplementos de magnesio de la misma manera que los medicamentos. Por ese motivo, aconseja prestar atención a la calidad del producto y, cuando sea posible, buscar suplementos que hayan sido evaluados por organismos independientes, como la United States Pharmacopeia (USP).

En cuanto al momento de tomarlo, una recomendación habitual es hacerlo aproximadamente 30 minutos antes de acostarse, aunque esto no significa que el suplemento vaya a producir un efecto inmediato ni que sea apropiado para todas las personas.

Magnesio o melatonina: dos caminos diferentes para dormir mejor

Foto: Unsplash.

Aunque suelen aparecer juntas cuando se habla de suplementos para dormir, el magnesio y la melatonina tienen funciones diferentes. El magnesio es un mineral esencial que interviene en numerosos procesos del organismo, incluido el funcionamiento del sistema nervioso. Puede ser especialmente relevante cuando existe una deficiencia o cuando determinados síntomas físicos, como calambres nocturnos, interfieren con el descanso.

La melatonina, por su parte, es una hormona que participa directamente en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Su utilización tiene más relación con situaciones en las que el horario de sueño está desajustado, como el jet lag o los trabajos con turnos cambiantes.

