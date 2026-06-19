Las consecuencias de dormir boca abajo: desde problemas de presión arterial hasta la aparición de arrugas

Ariadna Cruz - GDA

¿Cuál es tu posición favorita al dormir? Cada persona se acomoda a su manera para conciliar el sueño y sentir que tiene un descanso reparador. Sin embargo, si uno quiere cuidar su zona lumbar tiene que estar atento a las recomendaciones de los especialistas, pues advierten que dormir boca abajo podría ocasionarle problemas de salud a largo plazo.

El doctor Tony Nalda, del Centro de Reducción de Escoliosis, compartió con el medio The Mirror que las personas que presentan problemas en el cuello y la espalda tienen que tener especial cuidado a la hora de dormir, pues hacerlo boca abajo únicamente empeorará la situación.

Si esa es la posición favorita para descansar, las malas noticias siguen. Dormir boca abajo también dificulta la respiración ya que se ejerce presión sobre el corazón al estar sobre el pecho, lo que, además dificulta la circulación de la sangre.

Foto: Commons.

El especialista advierte que a largo plazo esto podría aumentar el riesgo de presentar problemas cardiovasculares debido a que la dificultad para respirar profundamente ocasiona un aumento en la presión arterial.

¿Cuál es su posición favorita al dormir? Cada persona se acomoda a su manera para conciliar el sueño y sentir que tiene un descanso reparador. Sin embargo, si uno quiere cuidar su zona lumbar tiene que estar atento a las recomendaciones de los especialistas, pues advierten que dormir boca abajo podría ocasionarle problemas de salud a largo plazo.

Foto: Commons.

El doctor Tony Nalda, del Centro de Reducción de Escoliosis, compartió con el medio The Mirror que las personas que presentan problemas en el cuello y la espalda tienen que tener especial cuidado a la hora de dormir, pues hacerlo boca abajo únicamente empeorará la situación.

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Si esa es la posición favorita para descansar, las malas noticias siguen. Dormir boca abajo también dificulta la respiración ya que se ejerce presión sobre el corazón al estar sobre el pecho, lo que, además dificulta la circulación de la sangre.

El especialista advierte que a largo plazo esto podría aumentar el riesgo de presentar problemas cardiovasculares debido a que la dificultad para respirar profundamente ocasiona un aumento en la presión arterial.

Dormir boca abajo dificulta la respiración ya que se ejerce presión sobre el corazón al estar sobre el pecho, lo que, además dificulta la circulación de la sangre.

Dormir boca abajo dificulta la respiración ya que se ejerce presión sobre el corazón al estar sobre el pecho, lo que, además dificulta la circulación de la sangre.

También dijo que dormir boca abajo puede ocasionar otros riesgos de salud como migrañas e incluso problemas neurológicos, ello como consecuencia de descansar con el cuello torcido.

Si las razones con respecto a la salud no son suficientes para reconsiderar la posición al dormir, quizá llame la atención saber que hacerlo boca abajo también puede provocar la aparición de más arrugas faciales debido a que la cara comprime la almohada por varias horas.

Entonces, ¿cuál es la mejor posición para dormir?

Foto: Commons.

Con base en la información anterior, seguramente el dormir boca abajo ya no será la posición favorita. Pero, ¿qué se debería hacer entonces? Según los especialistas dormir boca arriba o de costado ofrece muchos más beneficios para la salud y menos molestias.

Un estudio demostró que las personas que sufrían dolor de espalda y comenzaron a dormir de lado, o boca arriba, reportaron una mejoría y una disminución significativa de los dolores.

Por otra parte, dormir de lado es especialmente útil para las personas que tienen algún tipo de afección respiratoria ya que se mantienen abiertas las vías respiratorias, lo que incluso podría ayudar a evitar ronquidos.

A su vez, dormir boca arriba mantiene la columna alineada, por lo que también es una buena posición si no se quiere sufrir de dolores musculares a largo plazo.