El sencillo hábito nocturno de colocar canela bajo la almohada para limpiar las energías

Cada vez son más las personas que incorporan pequeños rituales a su rutina antes de dormir con el objetivo de atraer prosperidad, abundancia, protección o bienestar. Uno de los más conocidos consiste en colocar una ramita de canela debajo de la almohada antes de acostarse.

De acuerdo con el Feng Shui, esta especia posee un fuerte valor simbólico relacionado con la energía positiva, la prosperidad y la armonía dentro del hogar. Además, muchas personas consideran que su aroma cálido contribuye a crear un ambiente más relajante para el descanso.

Qué representa la canela en el Feng Shui

Según la consultora de Feng Shui Rodika Tchi, la canela es una especia tradicionalmente asociada con la abundancia, la prosperidad y la atracción de buenas energías.

Por ese motivo, algunas personas la utilizan en diferentes rituales destinados a favorecer el bienestar personal y generar un entorno más armonioso.

Más allá de estas creencias, su fragancia también puede aportar una agradable sensación de confort en el dormitorio, algo que muchas personas encuentran beneficioso para relajarse antes de dormir.

Cómo hacer el ritual de la canela debajo de la almohada

Foto: Commons.

Quienes siguen esta práctica suelen realizar el ritual de una manera muy sencilla:



Utilizar una ramita de canela seca .

. Colocarla dentro de un pequeño saquito de algodón o tela.

Guardarla debajo de la almohada antes de dormir.

También se recomienda revisar periódicamente el estado de la canela. Si pierde su aroma, se rompe o presenta humedad, muchas personas prefieren reemplazarla por una nueva. Algunas incluso la renuevan una vez al mes para mantener vivo el significado simbólico que le atribuyen.

Qué beneficios se le atribuyen a este ritual

De acuerdo con las creencias vinculadas al Feng Shui, dormir con una ramita de canela cerca puede ayudar a:



Atraer la prosperidad y la abundancia .

y la . Favorecer la energía positiva .

. Alejar las energías negativas .

. Reforzar la sensación de protección .

. Comenzar el día con una actitud más optimista.

Es importante señalar que estas atribuciones forman parte de tradiciones y creencias espirituales y no cuentan con respaldo científico.

El aroma de la canela y la sensación de relajación

Ramas de canela envueltas en papel aluminio. Foto: ilustración con IA en Canva

Más allá de su significado simbólico, la canela posee un aroma intenso, cálido y agradable que puede hacer del dormitorio un espacio más acogedor.

Aunque la respuesta a los aromas varía de una persona a otra, algunos perfumes suaves pueden favorecer una mayor sensación de relajación antes del sueño, siempre que no resulten demasiado fuertes o molestos.

Qué dice la ciencia sobre dormir mejor

Si bien colocar una ramita de canela debajo de la almohada es una práctica que muchas personas realizan por motivos culturales, espirituales o personales, las investigaciones científicas siguen señalando que los principales factores para mejorar la calidad del sueño son otros.

Entre los hábitos con mayor respaldo científico se encuentran:



Mantener horarios regulares para dormir.

Reducir la exposición a la luz de las pantallas antes de acostarse.

antes de acostarse. Dormir en un ambiente cómodo, oscuro y silencioso.

Mantener una temperatura adecuada en el dormitorio.

En definitiva, el ritual de la canela debajo de la almohada puede tener un valor simbólico para quienes creen en el Feng Shui o disfrutan de este tipo de prácticas. Sin embargo, cuando el objetivo es cuidar el descanso y la calidad del sueño, la evidencia científica continúa respaldando la importancia de mantener buenos hábitos de higiene del sueño.