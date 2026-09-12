El peligro de desvelarse: qué le pasa al sistema de limpieza de tu cerebro cuando no alcanzás el sueño profundo

La falta de un descanso nocturno adecuado puede tener consecuencias importantes sobre el funcionamiento del organismo. Dormir poco o mantener durante períodos prolongados una mala calidad del sueño no solo genera cansancio durante el día, sino que también puede afectar distintos sistemas del cuerpo.

De acuerdo con información académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la falta crónica de sueño está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad y algunas enfermedades neurodegenerativas.

Rafael Santana Miranda, coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, advierte sobre la creencia de que una noche de mal descanso puede compensarse durmiendo más al día siguiente o durante el fin de semana.

Adulto mayor con insomnio acostado en la cama. Foto: Freepik.

El especialista también señala que roncar no es sinónimo de sueño profundo. Por el contrario, cuando los ronquidos están acompañados de pausas respiratorias pueden ser una manifestación de un trastorno respiratorio del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, que requiere evaluación médica.

Según la información difundida por la institución universitaria, las alteraciones de las etapas más profundas del sueño, entre ellas la fase de ondas lentas del sueño NREM, también pueden afectar procesos importantes que ocurren en el cerebro durante el descanso.

Durante estas etapas se producen mecanismos relacionados con la eliminación de desechos metabólicos del cerebro. Cuando el sueño profundo se interrumpe de manera habitual, estos procesos pueden verse afectados y favorecer la acumulación de sustancias como la beta amiloide, una proteína vinculada con la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo.

Hombre durmiendo. Foto: Flickr.

Por qué es importante abordar los trastornos del sueño de manera integral

Los trastornos del sueño pueden estar relacionados con factores neurológicos, psiquiátricos, metabólicos y respiratorios. Por esta razón, los especialistas destacan la importancia de realizar una evaluación integral antes de determinar qué tratamiento necesita cada persona.

Además de identificar posibles enfermedades o alteraciones que interfieran con el descanso, existen algunas medidas vinculadas con la higiene del sueño que pueden ayudar a mejorar la calidad del descanso.

Estas son algunas de las recomendaciones señaladas por los especialistas:



Evaluar los trastornos respiratorios: según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, los problemas respiratorios que aparecen durante la noche pueden estar relacionados con la hipertensión arterial y requieren una evaluación adecuada cuando existen síntomas como ronquidos intensos o pausas respiratorias.

según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, los problemas respiratorios que aparecen durante la noche pueden estar relacionados con la y requieren una evaluación adecuada cuando existen síntomas como ronquidos intensos o pausas respiratorias. Respetar el ritmo circadiano: mantener horarios regulares de sueño ayuda a preservar el ritmo circadiano , el sistema que organiza diferentes funciones del organismo según los ciclos de luz y oscuridad. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dormir a deshoras puede alterar la regulación de la glucosa y favorecer alteraciones metabólicas.

mantener horarios regulares de sueño ayuda a preservar el , el sistema que organiza diferentes funciones del organismo según los ciclos de luz y oscuridad. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dormir a deshoras puede alterar la regulación de la y favorecer alteraciones metabólicas. Reducir la exposición a la luz durante la noche: la exposición prolongada a la luz azul de las pantallas y a otras fuentes de iluminación artificial puede interferir con los ritmos biológicos y con la producción natural de melatonina , una hormona relacionada con la regulación del sueño.

la exposición prolongada a la y a otras fuentes de iluminación artificial puede interferir con los ritmos biológicos y con la producción natural de , una hormona relacionada con la regulación del sueño. Mantener una buena higiene del sueño: establecer horarios relativamente constantes para acostarse y levantarse, evitar cenas pesadas o con alto contenido de grasas antes de dormir y procurar un dormitorio tranquilo y con pocos ruidos puede contribuir a mejorar el descanso nocturno.

En definitiva, dormir bien no consiste solamente en acumular determinada cantidad de horas. La calidad del sueño, la continuidad del descanso y la ausencia de trastornos que interrumpan las distintas etapas también son factores importantes para cuidar la salud cardiovascular, metabólica y cerebral.