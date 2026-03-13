El enemigo silencioso del sueño: por qué el estrés te hace rechinar los dientes y cómo la Cleveland Clinic recomienda tratarlo

El dolor en la mandíbula, las molestias en la articulación temporomandibular o el desgaste dental pueden ser señales de bruxismo nocturno, un trastorno del sueño caracterizado por apretar o rechinar los dientes mientras se duerme.

Este problema suele manifestarse de forma involuntaria durante el descanso y puede provocar dolor facial, fatiga muscular y daño en las piezas dentales. Entre los factores asociados se encuentran el estrés, las alteraciones en la mordida y ciertos hábitos relacionados con el sueño. Según explica la odontóloga Karyn Kahn, especialista de la Cleveland Clinic, cada caso de bruxismo requiere una evaluación odontológica individual para determinar el tratamiento más adecuado.

Aunque no existe una causa única ni una solución universal, especialistas de esta institución médica proponen diversas estrategias para reducir el rechinar de dientes durante la noche. Estas recomendaciones deben aplicarse con supervisión profesional y adaptarse a las características de cada paciente.

Siete recomendaciones para reducir el bruxismo nocturno

1. Uso de protector bucal personalizado

Protector bucal. Foto: Commons.

La Cleveland Clinic señala que una de las primeras medidas es utilizar un protector bucal hecho a medida, conocido como férula estabilizadora de resina dura. Este dispositivo es fabricado por un dentista para adaptarse con precisión a la mordida del paciente. Un protector dental personalizado ayuda a prevenir el desgaste de los dientes y puede disminuir la tensión muscular y articular. En cambio, los protectores genéricos disponibles en farmacias suelen ofrecer menor adaptación y protección.

Dormir con una férula dental indicada por un profesional permite mantener la alineación natural de los dientes y la mandíbula, reduciendo el riesgo de lesiones dentales y dolor mandibular.

2. Control del estrés y mejora del sueño

El estrés es uno de los factores que con mayor frecuencia se relacionan con el bruxismo nocturno. Por ello, los especialistas recomiendan incorporar técnicas de relajación como meditación, ejercicios de respiración, terapia psicológica o escritura en un diario personal. Adoptar estrategias para manejar el estrés durante el día puede traducirse en menor presión sobre los dientes durante la noche y contribuir tanto al descanso como al cuidado de la salud bucal.

Foto: Freepik.

3. Cambios en hábitos diarios

Otra recomendación consiste en reducir el consumo de cafeína, alcohol y tabaco, especialmente en las horas previas a dormir. Estas sustancias pueden afectar el sistema nervioso y alterar la calidad del sueño, lo que favorece la actividad de rechinar los dientes. Modificar estos hábitos de vida puede ayudar a disminuir la frecuencia e intensidad del bruxismo.

4. Crear una rutina relajante antes de dormir

Establecer hábitos nocturnos relajantes también puede contribuir a reducir el apretamiento dental durante el sueño. Entre las recomendaciones se incluyen:



Evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse.

al menos una hora antes de acostarse. Escuchar música suave o realizar actividades tranquilas.

o realizar actividades tranquilas. Aplicar una compresa tibia en la mandíbula .

. Tomar una ducha caliente antes de dormir.

También se aconseja optar por cenas ligeras y evitar comidas abundantes poco antes del descanso.

5. Fisioterapia para aliviar dolor mandibular y cervical

En algunos casos, la fisioterapia especializada puede ayudar a reducir el dolor muscular asociado al bruxismo. Los músculos de la mandíbula y el cuello trabajan de manera coordinada, por lo que el tratamiento puede incluir ejercicios para ambas zonas. Las sesiones de fisioterapia pueden mejorar la movilidad mandibular y aliviar la tensión muscular, aunque no siempre eliminan la causa del trastorno.

6. Cuidar la posición al dormir

La postura durante el sueño también puede influir en la presión sobre la articulación temporomandibular. Dormir boca abajo puede alterar la alineación de la mandíbula y aumentar la tensión.

Los especialistas recomiendan dormir boca arriba o de lado, manteniendo la cabeza alineada con la columna. Elegir una almohada adecuada también ayuda a evitar presión excesiva sobre la mandíbula.

7. Toxina botulínica (bótox) en casos específicos

En situaciones en las que el dolor o las limitaciones funcionales persisten, algunos especialistas pueden considerar inyecciones de toxina botulínica para relajar los músculos implicados en el bruxismo.

Sin embargo, este procedimiento no cuenta con aprobación específica de la Food and Drug Administration para tratar este trastorno, por lo que debe realizarse solo por profesionales cualificados y tras una evaluación médica rigurosa.

Cuándo consultar a un especialista

Foto: Commons.

La presencia frecuente de dolor mandibular, dolores de cabeza, desgaste visible en los dientes o tensión en la mandíbula puede indicar la necesidad de acudir a un dentista.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, una evaluación clínica del bruxismo permite identificar sus posibles causas y definir el tratamiento más adecuado para proteger la salud bucal y mejorar la calidad del sueño.