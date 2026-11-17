¿Qué hay detrás de las decisiones que marcan el rumbo de una empresa? ¿Cómo se construye una trayectoria de éxito? ¿Qué aprendizajes dejan los errores y los cambios de rumbo? ¿Cómo imaginan el futuro quienes lideran organizaciones y desarrollan nuevos proyectos?

Estas son algunas de las preguntas que atraviesan Visión de Líder, el nuevo ciclo de entrevistas de El País, realizado en alianza con Estudio Temple y conducido por la periodista especializada Marcela Dobal.

La primera temporada reúne a Alejandro Curcio, Elizabeth Misa, Tamara Schandy, Martín Gómez Platero, Nicolás Jodal y Manuel Antelo. El ciclo cuenta con Cala del Yacht, de La Buonora Desarrollos, como Main Sponsor, y con IBF Negocios como Aliado.

La propuesta busca ir más allá de los resultados económicos para conocer a las personas detrás de las organizaciones, sus convicciones, las experiencias que marcaron sus caminos y las ideas con las que proyectan el futuro.

Alejandro Curcio en Visión de Líder con Marcela Dobal

Cala del Yacht, el escenario de las conversaciones

Uno de los diferenciales de Visión de Líder es el "lugar mágico" donde ocurre. Así define Mauricio La Buonora, CEO de La Buonora Desarrollos a Cala del Yacht, el espacio que se convirtió en el escenario del ciclo. La elección de un espacio tan conectado con la naturaleza y con vistas al lago genera un entorno propicio para conversaciones cercanas y distendidas.

Esta alianza surge de que también para La Buonora, el espíritu del ciclo conecta con su propia historia y con los desafíos que él siente que implica llevar adelante nuevos emprendimientos. “Hay que tener el cien por ciento de la piel gruesa y saber que los no son muchísimo más que los sí. Siempre es un desafío, sobre todo en Uruguay, que es un mercado chico”, señala.

Desde su experiencia, destaca que detrás de cada proyecto hay decisiones difíciles, riesgos y obstáculos que muchas veces no resultan visibles. “Mi trabajo principal es desatar nudos, más allá de crear”, resume. Una mirada que coincide con el propósito de Visión de Líder: conocer no solamente los logros de quienes lideran empresas, sino también los desafíos y aprendizajes que forman parte de sus trayectorias.

Las historias detrás de los negocios

En un contexto en el que la conversación empresarial suele estar dominada por las cifras y las noticias de coyuntura, Visión de Líder propone recuperar el valor de las historias personales. A través de entrevistas en profundidad, cada episodio explora cómo se construyen las trayectorias profesionales, qué decisiones resultaron determinantes y cuáles fueron los desafíos que obligaron a cambiar de estrategia, asumir riesgos o repensar el camino.

“Queríamos generar un espacio de conversación distinto, donde los protagonistas del mundo empresarial pudieran salir del discurso habitual y compartir no solamente sus logros, sino también sus dudas, sus aprendizajes y las decisiones que los fueron transformando. Detrás de cada empresa hay una historia humana que vale la pena conocer”, dice Marcela Dobal.

La selección de entrevistados refleja distintas experiencias y perspectivas del universo empresarial. Los seis encuentros permiten abordar la innovación, el liderazgo, la transformación de los negocios y la construcción de proyectos a largo plazo. Aunque cada historia es diferente, aparecen puntos en común frente a preguntas como qué significa asumir riesgos, cómo se toman decisiones en escenarios de incertidumbre y qué aprendizajes pueden transmitir quienes han construido sus propias trayectorias.

“Muchas veces conocemos a los empresarios por los resultados de sus compañías, pero sabemos poco sobre cómo piensan, qué los inspira o qué tuvieron que superar para llegar hasta donde están. Nos interesaba abrir esas conversaciones y generar contenidos que puedan inspirar a nuevas generaciones de emprendedores y líderes”, agrega la periodista.

Manuel Antelo en Visión de Líder con Marcela Dobal

Un ciclo para distintas plataformas

Visión de Líder fue concebido como un producto periodístico multiplataforma, pensado para llegar a diferentes audiencias y adaptarse a sus hábitos de consumo. Cada uno de los seis episodios estará disponible en la página web y también en Youtube pero también habrá piezas especialmente desarrolladas para redes sociales. Las entrevistas también estarán disponibles en formato videopodcast.

En tiempos en los que el liderazgo empresarial está atravesado por transformaciones tecnológicas, económicas y culturales, Visión de Líder propone detenerse en las experiencias de quienes han tenido que tomar decisiones, enfrentar desafíos y construir nuevas oportunidades.

