Una "Venus" paleolítica censurada en Facebook

La obra representa una figura femenina desnuda y voluptuosa, la Venus de Willendorf descubierta en el pueblo austriaco homónimo a comienzos del siglo XX es "la representación prehistórica de una mujer más popular y la más conocida del mundo", destaca el museo.



Pero Facebook la suprimió de un mensaje colgado a fines de diciembre por una activista del arte italiana, Laura Ghianda, deploró el NHM, confirmando ante la AFP una información brindada por la revista especializada Art Newspaper.



"Estimamos que un objeto arqueológico, y particularmente un ícono de este tipo, no debe ser prohibido en Facebook, al igual que ninguna otra obra de arte", precisó el museo, que también resccionó en la red social.



"No hay ninguna razón para que el NHM de Viena cubra a la Venus de Willendorf (...) y esconda su desnudez, ya sea en el museo como en las redes sociales", subrayó su director, Christian Köberl, subrayando no haber "jamás escuchado a nadie que le chocara observar esta obra".



No obstante, el NHM subrayó que nunca experimentó directamente censura de parte de Facebook, ni siquiera por un 'post' reciente sobre "la pornografía en la Edad de piedra".



Facebook es regularmente criticada por los contenidos, tanto aquellos que autoriza como los que no para su publicación. La justicia francesa debe pronunciarse el 15 de marzo sobre el caso de un internauta que demandó a la red social por haber cerrado su cuenta después que colgara el cuadro de Gustave Courbet "El origen del Mundo", que representa un sexo femenino.