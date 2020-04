Tik Tok: los siete bailes que son virales para que aprendas en tu casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Internet se inundó de retos virales el último mes y una red social, Tik Tok, -la favorita de los centennials- creció exponencialmente (en enero, por ejemplo, fue la aplicación más descargada en todo el mundo).

Esta aplicación se caracteriza por sus videos de 15 a 30 segundos y por su estrecho vínculo con la música y el baile. Los usuarios realizan coreografías e invitan a otros usuarios a seguir sus pasos: y así se crean retos y tutoriales de baile.

Incluso, Shakira creó un reto viral en Tik Tok e Instagram invitando a bailar Champeta (baile que realizó en el Super Bowl 2020).​

Los siete bailes virales de Tik Tok

La canción Supalonely de la cantante Benee es una de las tendencias en esta red social.

When I rule the world, canción de LIZ, no podía faltar en este ranking de las más bailadas.

Say So - Doja Cat también es de las más bailadas en Tik Tok.

Y la lista de los bailes más virales sigue: lo que no falta es ritmo y música.

Más tutoriales para bailar en casa

Mira alguno de los bailes que son tendencia y cómo bailarlos paso a paso:

No hay fronteras para los bailes tendencia en Tik Tok: todos los géneros musicales y los idiomas se unen en esta plataforma.

Retos virales en Tik Tok e influencers

Pero no solo de bailes se trata esta red social. Tik Tok tiene una gran variedad de retos virales divertidos.

Tik Tok, al igual que otras redes sociales, ha creado influencers. Como Ignacia Antonia, una chilena con 10 millones de seguidores en esta red social (y 3 millones en Instagram).