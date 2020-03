Ignacia Antonia, la reina de Tik Tok estuvo de visita en Montevideo y habló sobre su fama

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vino a presentar su libro y firmar ejemplares de Atrévete a soñar y El sueño continua, “y esperemos que cuando salga el tercero pueda volver a venir”, dice Ignacia Antonia que estuvo en Uruguay por primera vez.

La influencer, tik toker e Instagramer de 18 años, oriunda de Chile es una sensación entre los chicos que siguen sus videos en las redes. En Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, aunque es en Tik Tok donde se volvió una sensación mundial gracias a sus más de 10 millones de seguidores, siendo la persona con más seguidores en América Latina y toda una revelación editorial y musical.

—¿Cómo comienza la invasión de Ignacia Antonia en el mundo?



—Lo primero que saque fue el libro. Eso fue en abril del año pasado y funcionó muy bien en Chile.

Ignacia Antonia, la chilena con más de 10 millones de seguidores en Tik Tok. Foto: Difusión

—¿De dónde sale esta relación de influencer lanzando libro?



—Pasa que en España, todos los influencer que existen, desde los que tienen 100.000 seguidores a dos millones, tienen un libro. Todos. Y la editorial, cuya casa madre está en España, me preguntó qué me parecía sacar un libro. Ellos querían que hiciese un libro de tips para triunfar en redes sociales y yo les dije no me sentía quien para decir: tienes que hacer esto y esto para triunfar. Porque en ese entonces ni yo sabía si estaba triunfando. Entonces les propuse hacer un diario de vida, mis dos libros son diarios de vida con fecha y todo.

—¿Qué contas en esos diarios?



—Cuento todo desde mi punto de vista. Tal vez la gente conecta mucho más si les hablas de cómo te sentías realmente, y a un diario de vida uno lo trata como si fuese tu mejor amigo, entonces eso podía crear un lazo más fuerte con la gente que me seguía. Y creo que les gustó mucho, entonces decidimos sacar el segundo que salió en diciembre, y como le fue bien también porque salió para navidad, ya estoy haciendo el tercero.

—Tanto los libros como la canción que lanzaste manejan esa idea de cumplir el sueño.



—Me pasa, al menos en Chile, que intentan marcar la sociedad, y la gente que tiene más dinero puede llegar más alto, o quienes tengan un mejor estatus social van a ser los líderes del mañana, y yo personalmente creo que no es así. Creo que todos tenemos la posibilidad de ser el líder del mañana o la posibilidad de triunfar en lo que queramos en la vida, y es porque cuando era más chica no tenía una buena situación económica. Nunca pensé que iba a tener un libro, seguidores, sacar una canción o recorrer países porque mi situación no me lo permitía, ni siquiera pensaba que alguna vez me iba a subir a un avión. Entonces me di cuenta que todos te van marcando eso de que según cual sea tu situación económica, donde vivas, como sea tu casa, que autos tengas, vas a ser la persona exitosa en el futuro, y no es así. Creo que cada uno, con esfuerzo y perseverancia va a llegar a ser quien tú quieras ser.

—¿Que sonabas ser o hacer cuando eras más chicas?



—No sé porque soñaba con tener un libro, y nunca vi la posibilidad de poder hacerlo. Es sabido que para hacer muchas cosas tenes que tener un contacto para poder hacer lo que quieres, y yo no tenía contactos, así que era un sueño más de niña, como otras sueñan con ser modelo o futbolista, astronauta. Y si yo, que no tenía oportunidad lo pude lograr, ¿porque otra niña no puede ser astronauta? La gente te intenta meter eso en la cabeza que no puedes, pero ¿qué pasa si en realidad se puede? Por eso intento marcar eso, por eso los libros se llaman Atrévete a soñar y El sueño continua, porque cualquier sueño que uno tenga, yo al menos creo, que se puede lograr. Hay que trabajar y trabajar y en algún momento el sueño se va a cumplir.

—Primero llegaste a Instagram y luego a Tik Tok.



—Lo que pasa es que Tik Tok antes era Musical.ly, pero fue algo muy raro. En 2015 me cree Instagram porque era una red social que todo el mundo tenia. Mis padres nunca me dejaron tener Facebook porque es peligroso y eso, tampoco nunca tuve Twitter, y cuando llega Instagram mi hermano descargo la aplicación pensando que era para editar fotos. Cuando me doy cuenta que es una red social les dije a mis padres que cómo podía ser que mi hermano menor pudiera tener Instagram y yo no. En fin, para ese entonces, con 14 años, me cree una cuenta con la condición de que mis padres me tenían que seguir para ver lo que hacía y tenía que tener la cuenta privada. Cuando sale la aplicación Musical.Ly, en 2016 un día me junte con mi prima, a quien prácticamente no conocía y me dijo, ¿y si hacemos videos? Subimos videos y habrá pasado un mes y cuando me doy cuenta que era una red social elimine todo.

—¿Te dio vergüenza?



—Sí, porque en unos videos aparecía en pijama, o con una toalla en la cabeza, y yo pensando que solo yo podía ver esos videos. Hasta tenía Likes y seguidores. No recuerdo en que momento hago publica mi cuenta en Instagram y comencé a tener cada vez más seguidores. Después, a finales de 2016 supere mi vergüenza y empecé a ocupar la aplicación y un día estaba con mis amigas en el patio de comidas del Mall y me pidieron una foto. Pensé que me estaban confundiendo con alguien y me dicen, si, una foto con Ignacia Antonia y no sé si estaba más nerviosa yo que las niñas. Después, en verano fuimos a una piscina pública con mi mama y hermano y me pidieron una foto y no lo podíamos creer. Entre a mis cuentas y no entendía que tenía 7000 personas que me seguían, uno no dimensiona la cantidad y es muchísimo. Y el 26 de diciembre me doy cuenta que tenía una página de fans, y no entendía nada.

—¿Y qué hiciste?



—Les mande un mensaje porque lo primero que pensé fue que quizás algún psicópata o viejo raro estaba detrás. Escribo y me dicen: hola, me hablaste, me llamo Sofía y vivo en Ovalle (Ovalle está a cuatro horas de Santiago) y yo no podía entender como viviendo tan lejos me hizo una página de fans.

—Y todo este éxito te trajo, además de millones de seguidores, la posibilidad de participar en el video de Nicky Jam y Daddy Yankee. ¿Cómo surgió eso?



—Estaba en la playa con mis amigos y me mandó un DM. Miro el celular y dice Mensaje de Nicky Jam, y cuando veo el tic azul digo que!!!. “Me habló Nicky Jam” le digo a mis amigos y ellos no lo podían creer. El mensaje decía “Hola, voy a sacar mi nueva canción con Daddy Yankee y hemos visto tus Tik Toks y eres durísima, nos gustaría que hicieras el video de la canción” y yo sin creerlo.

—¿Qué le respondiste?



—Obvio que sí. Hice el Tik Tok, se lo mande y me dijo: ahora entiendo porque eres tan dura y la que tiene más seguidores en Latinoamérica. Y yo sin poder creer que estaba manteniendo una conversación con Nicky Jam. Siento que las cosas que uno puede lograr con redes sociales son tantas, siempre digo que es una herramienta tan potente que si la sabes usar bien, puedes lograr cosas demasiado buenas, tanto como si las usas mal.