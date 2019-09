Cómo es Tik Tok, la plataforma que atrae a millones de jóvenes en todo el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Los tiktokers se preparan para apoderarse de Internet" es el título de una nota publicada en julio, en la revista estadounidense The Atlantic. Y la profecía viene cumpliéndose, aunque muchos aún no se hayan dado cuenta. Un mes antes de que saliera esa nota, CNN informaba que la compañía había superado los 1.000 millones de usuarios activos por mes (un dato que otros disputan), y no hay señales de que Tik Tok se vaya a detener, al menos por el momento. Impulsada por el interés principalmente de adolescentes y jóvenes, la plataforma china parece ser el lugar donde “todos” quieren estar.

Tiktokers festejando. Foto: Facebook.

En la misma nota de The Atlantic, se narraba la diferencia entre una fiesta de YouTube y una de Tik Tok. Si bien la de YouTube era mucho más grande, la de la red social era mucho más exclusiva, con más glamour.

Hace dos semanas, en Revista Domingo publicamos una nota sobre el gran éxito del rapero y cantante estadounidense Lil Nas X, para quien esta red social fue fundamental. “Cuando vi que mi canción se hizo viral ahí lo supe: habíamos ganado”, dijo el músico respecto a cómo su hit (Old Town Road) había encontrado una gran audiencia gracias a la plataforma.

Cómo funciona la app

Para los no iniciados: Tik Tok permite crear videos de hasta 15 segundos valiéndose de música u otros tipos de audios (típicamente diálogos de películas, telenovelas o publicidades) como soporte sonoro. Hay una opción más extensa, pero ahí ya no se pueden usar canciones o audios externos. Sobre la música o los audios elegidos, el usuario (o la usuaria, claro) puede “actuar”, ya sea bailando o haciendo "lipsync".

También se puede, por supuesto, prescindir de música o audio externo y hacer un video completamente “original”. Las posibilidades de editar rápida y fácilmente ese registro visual es uno de los grandes atractivos de la red. En pocos minutos, uno tiene un video que, en el mejor de los casos, resulta gracioso e ingenioso.

El hecho de que el video se repita de principio a fin de manera incesante no resulta, como se podría pensar, monótono y abrumador. Al menos no siempre. Cuando todos los componentes están ensamblados de una manera creativa o ingeniosa, los videos de esta red tienen un efecto similar a los mucho más crudos gifs: la repetición no es un demérito sino una ventaja, un recurso casi hipnótico que atrapa y fascina.

Para Leticia Píriz, directora de la agencia de influencers y contenidos digitales CVR, Tik Tok es “la red que se viene”, sobre todo porque gran parte de sus usuarios son jóvenes. Píriz compara el comienzo de Tik Tok con Snapchat: algo que parece exclusivamente para jóvenes, y que deja afuera a muchos adultos que no comprenden del todo el propósito. Píriz: “No es una red intuitiva, que pueda ser comprendida por todos de entrada. Más bien, es lo opuesto”, comenta y agrega que en ese sentido es ideal para centennials y otros nativos digitales que no necesitan un tutorial para adentrarse en una nueva app.

De acuerdo a Píriz, la posibilidad de actuar sobre música o una grabación es el gran atractivo de Tik Tok. Desde afuera, esa parece ser la "raison d’être" de este espacio virtual.

En Uruguay

En Uruguay hay, claro, tiktokers. O “urutokers”. El más famoso se llama Claudio Facelli. Tiene 26 años, es comediante, su perfil se llama Claudinio y tiene la nada despreciable cifra de 413.000 seguidores, además de acumular casi cinco millones de “Me gusta” por los videos y contenidos que publica. Aunque no sea una figura de los medios, es lo suficientemente famoso como para ser encarado cada vez que sale de su casa, ya sea para sacarse una foto o para hablar con alguien que lo conoce de la red.

Claudinio con sus fans. Foto: Gentileza.

Él empezó de casualidad hace aproximadamente dos años a subir videos a la plataforma. Había instalado la app en su teléfono por recomendación de una excompañera de trabajo, pero no le prestaba atención. “Un día estaba aburrido en casa, y grabé un video donde actuaba sobre un diálogo de la comedia 'Casado con hijos'”, cuenta.



Al principio, la principal vía de propagación de sus videos era a través de la agenda de contactos de Whatsapp. “Pero un día, abro mi cuenta y mi teléfono explotaba de notificaciones”. Ese día, la red había elegido uno de sus videos como uno de los “Destacados” de la semana, y la cantidad de seguidores empezó a crecer rapidísimo. “Porque cuando te eligen como ‘Destacado’, tu video es promocionado a nivel latinoamericano”, explica Claudio.

A partir de entonces, empezó a desarrollarse como tiktoker. Y le fue tan bien que la compañía —que tiene su oficina regional principal en San Pablo, Brasil— se contactó con él para capacitarlo. Además, vive de su condición de tiktoker. La empresa no le paga, pero sí lo hacen diferentes marcas con las que Facelli trabaja.

Hoy, Claudinio es el representante de la empresa en Uruguay y tiene claro cómo hay que hacer para grabar videos que se ajusten a los parámetros de esta red social: “La grabación es muy similar a las historias de Instagram. Se graba el video mientras se mantiene el botón apretado. Dentro de la plataforma hay bibliotecas de música y audios, solo hay que seleccionarlas en modo de edición de video cuando abrís la pestaña para grabar. Luego de grabar, se puede editar con herramientas que la misma plataforma tiene: transiciones de video, efectos de máscaras o simplemente filtros”, explica y agrega estos tips: ser siempre lo más original posible, contar con la mejor iluminación disponible (lo mejor es grabar con luz solar), grabar siempre en forma vertical y usar los hashtags que son tendencia.

Bailar

Claudinio es comediante, y aunque a menudo también baila en cámara, no es su faceta principal. Pero Dahí Méndez (22 años, su perfil es dahimendezz) sí se vale de la danza para sus videos. Hasta ahora, tiene cerca de 230.000 seguidores, y hace poco entró en el círculo de “creadores” de Tik Tok, invitada a formar parte de ese grupo por la empresa misma.

Dahí Méndez, tiktoker uruguaya, o "urutoker". Foto: Gentileza.

Ella ya venía subiendo videos a esta red antes de que se reconvirtiera a su actual formato, cuando se llamaba Musicaly. “La verdad que todavía no me lo creo cuando veo que tengo tantos seguidores. Me parece que es porque soy constante y porque mis contenidos son buenos”, dice.



A diferencia de Facelli, Méndez no vive de sus videos, aunque sí ha cobrado por algunos contenidos auspiciados por diferentes marcas. Estudia Diseño Multimedia en la Universidad ORT y también va a una academia de baile. El tiempo que le sobra, lo dedica a Tik Tok. “A menudo, grabo de noche. No sé por qué, pero se ha dado así. Aunque a veces trato de grabar al aire libre, los videos grabados así salen muy bien y son muy vistos”, cuenta.

Aún así, algunas veces siente el aguijón de la frustración. En algunos videos invierte más esfuerzo y creatividad que en otros, pero no siempre ocurre que esos son los que tienen más reproducciones. “A veces pongo mucho de mí. Por más que sean videos cortos, puede llevar horas hacerlos. Y luego ves que no tienen la respuesta que quería. Me lleva a preguntarme qué hacer”.

El balance, empero, es positivo: “Me ha cambiado muchísimo hacer videos en Tik Tok. Soy bastante tímida, y esto me ha ayudado a abrirme un poco más. La verdad que a veces llego a lugares que nunca me imaginé iban a conocerme y vienen y me encaran: ‘¿Sos la chica de Tik Tok?’. Hay veces que vienen corriendo a abrazarme. A veces no sé cómo reaccionar, pero en realidad es muy lindo. Recibo mucho cariño”.