Se cayó ChatGPT: qué dijo la empresa OpenAI sobre las fallas en el sistema y los servicios afectados
Usuarios del servicio de inteligencia artificial (IA) están experimentando problemas para cargar ChatGPT y Codex este lunes 20 de abril de 2026. Esto es lo que dijo OpenAI al respecto.
La empresa OpenAI emitió una comunicación oficial confirmando que se cayó ChatGPT este viernes 20 de abril de 2026, razón por la que varios usuarios de la plataforma están experimentando problemas con el popular servicio de inteligencia artificial (IA).
De acuerdo con la información oficial publicada en la página web de Open AI, hay usuarios que tienen problemas para cargar ChatGPT y Codex. "Actualmente estamos experimentando problemas", indicó la empresa matriz de ChatGPT, y agregó: "Estamos investigando el problema en los servicios mencionados".
Además, la compañía liderada por Sam Altman agregó acerca del estado de ChatGPT que la investigación está en curso y que dará a conocer cuáles serán las novedades.
OpenAI además ofreció una lista de servicios de ChatGPT que se han visto interrumpidos por causa de esta falla:
- Conversaciones
- Inicio de sesión
- Cumplimiento de la API
- Búsquedas
- Carga de archivos
- Modo de voz
- GPTs
- Generación de imágenes
- Investigación profunda (Deep Research)
- Agentes
- ChatGPT Atlas
- Aplicaciones
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