Senderista fue atravesado por su bastón, caminó seis horas en una montaña de EE.UU. y sobrevivió

Un senderista que recorría el pasado lunes la montaña más alta de Montana (EE.UU.), Granite Peak, sufrió un accidente en el que un bastón atravesó su torso y caminó más de 6 horas hasta descender la cima y buscar ayuda, según una iniciativa para financiar sus gastos médicos que ya ha recaudado casi 8.000 dólares.

David Cifaldi, un enfermero de 32 años, había avanzado unos 16 kilómetros en la ruta junto a dos amigos cuando resbaló en una zona rocosa, cayó sobre uno de sus bastones de senderismo y este atravesó limpiamente el lateral de su torso, tras lo que decidió que podía seguir "con su propia fuerza", indican esa iniciativa y el medio local KTMF.

Auto rescate en Granite Peak: seis horas de caminata con "cerebro de enfermero"

"Se evaluó con calma: no sangraba, sentía todo, no se mareó, no había nada vital herido, y el bastón estaba estable. Dada su condición, decidió auto rescatarse en lugar de esperar a una extracción, atravesando 16 kilómetros de regreso al camino principal con un bastón aún atravesando su cuerpo", relata la web de recaudación.

Los dos amigos de Cifaldi contactaron con los servicios de emergencia a través de un aparato con satélite, y estos formaron un equipo "en caso de que su condición cambiara, y comprobaron su estado cada 30 minutos durante todo el camino de vuelta", agrega el texto, pero el joven "no se quejó y se mantuvo con un buen ánimo sobresaliente".

Cifadi mantuvo la calma tras recibir la herida. Foto: KTMF

Cirugía exitosa en Billings y campaña de recaudación

Una vez alcanzaron el camino principal, Cifaldi fue trasladado a un ambulatorio cercano y después a un hospital en la localidad de Billings, donde fue sometido a una cirugía para extraerle el bastón de la que se está recuperando, detalla.

"Me siento muy afortunado. Unos centímetros hacia el otro lado y esta sería una historia muy diferente", dijo a KTMF Cifaldi, que enfatizó su agradecimiento a su "cerebro de enfermero", dedicado precisamente a tratar lesiones y heridas.

Granite Peak, en el estado de Montana. Foto: jfisher2167 - Wikipedia Commons.

La iniciativa de recaudación señala que Cifaldi afronta "facturas médicas importantes" entre la visita a la sala de emergencias, otra posible cirugía, los cuidados posteriores y el tiempo que estará de baja mientras se recupera, por lo que anima a cualquiera a ayudarle, aunque sea a comprarse un "nuevo chaleco de senderista", que fue clave en su periplo.

David Cifadi. Foto: Go Fund Me.

EFE