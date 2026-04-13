Las mejores escapadas de invierno: los programas de montaña de Hiperviajes

Programas de invierno en Chile promociona Hiperviajes.

A solo 2 horas y 30 minutos desde Montevideo y con vuelos directos semanales, el país trasandino ofrece una escapada ideal para quienes buscan vivir experiencias de invierno diferentes, combinando ski, naturaleza, gastronomía y bienestar.

Gracias a la imponente Cordillera de los Andes, Chile cuenta con múltiples centros de ski que permiten disfrutar de la nieve en distintas regiones. En los alrededores de Santiago se encuentran algunos de los centros más reconocidos de Sudamérica, como La Parva, Farellones, El Colorado y Portillo, que ofrecen pistas para todos los niveles y modernas instalaciones para una experiencia completa en la montaña.

Pero el invierno chileno no se limita solo a la zona central. Hacia el sur del país, destinos como Pucón o Corralco permiten vivir la nieve en entornos naturales únicos, rodeados de volcanes, lagos y bosques. En estas regiones, además, la temporada suele extenderse hasta el mes de octubre.

Otra de las ventajas del sur de Chile, es que también ofrece la oportunidad de combinar la aventura con el descanso. Después de un día en la montaña, muchos viajeros eligen relajarse en centros termales de origen volcánico, rodeados de naturaleza y tranquilidad.

Con una amplia oferta de centros de ski, paisajes espectaculares y múltiples experiencias, Chile se presenta como un destino versátil y cercano para los uruguayos que quieren aprovechar la temporada de invierno. Hiperviajes cuenta con paquetes y propuestas especialmente diseñadas para disfrutar del invierno chileno, combinando nieve, naturaleza y relax.