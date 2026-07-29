Tormenta de nieve en Catamarca dejó varados a más de 100 turistas en un mirador de alta montaña

Cerca de 120 turistas que realizaban una excursión en el Balcón del Pissis, provincia de Catamarca (Argentina), quedaron varados este lunes en medio de una fuerte tormenta de nieve que azota el lugar desde hace días.

La aparición de viento blanco y hielo acumulado impidió la salida de más de 30 camionetas que estaban distribuidas en distintos sectores del camino de alta montaña y obligó a que los contingentes tuvieran que ser rescatados.

Las severas condiciones climáticas provocaron que los vehículos de auxilio no pudieran ingresar a la zona. De acuerdo con lo publicado por El Ancasti, los servicios turísticos habían entrado durante la mañana del lunes sin inconvenientes, pero la intensidad del fenómeno meteorológico aumentó de forma repentina para horas de la tarde.

Así quedó la camioneta de uno de los turistas varados en el Balcón de Pissis Foto: captura de video

El operativo de asistencia y despeje de rutas

Si bien una parte de los varados fue rescatada horas después de que se cerrara el camino, las tormentas hicieron que el operativo se demorara varias horas, por lo que varios grupos debieron permanecer dentro de los vehículos durante la noche. Según lo consignado por los medios locales, estaba previsto reanudar las tareas con maquinaria vial en las primeras horas de este miércoles.

El Balcón del Pissis, ubicado a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, es uno de los principales atractivos turísticos, con un amplio mirador que da a la Cordillera de los Andes. Durante el invierno suele cerrarse de forma preventiva debido a las nevadas.

Tormenta de nieve en Argentina Foto: captura

En el marco del operativo para rescatar a los turistas, el gobierno provincial trabajó con la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, policía provincial, Ministerio de Salud, Municipalidad de Fiambalá, prestadores turísticos y la empresa minera Zijin, que opera en la zona.

Los efectivos montaron una base de emergencia en el kilómetro 0, desde donde se coordinó la asistencia a los damnificados. En una primera instancia, los equipos localizaron un grupo de camionetas entre los kilómetros 8 y 15, cuyos ocupantes comenzaron a ser evacuados a pie.

El martes por la noche aún restaba rescatar al segundo contingente, que permanecía varado entre los kilómetros 20 y 25. Los equipos evaluaron la posibilidad de trasladarlos hacia la zona de Zijin, por tratarse del punto seguro más cercano.

La empresa minera solicitó que los organismos y vehículos involucrados permanezcan en los puntos asignados y que ninguna otra unidad continúe avanzando, ya que eso podía bloquear el recorrido, complicar el trabajo de la maquinaria y dificultar la evacuación.

Desde el sector turístico señalaron que este tipo de contingencias son habituales en la temporada invernal en la precordillera, aunque, según el medio local, remarcaron que los prestadores no cuentan con la logística necesaria para afrontar situaciones de esta magnitud. Si bien por el hecho no se registraron heridos, se debieron suspender las excursiones que ya estaban programadas.

La Nación/GDA