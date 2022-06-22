Se viralizó audio para reproducir al sentirse inseguro en un taxi o Uber

TIKTOK

Una tiktoker norteamericana de 22 años, llamada @ambernicolette, compartió un secreto para sentirse segura en los viajes.

la nación (gda)

El miedo que se puede experimentar al subir a un taxi, Cabify o Uber se encuentra extendido en todo el mundo. Si bien las apps ofrecen diferentes medidas de seguridad, nunca está de más considerar qué cosas extra se pueden hacer para una mayor protección.

Así fue como una tiktoker norteamericana de 22 años, llamada @ambernicolette, se hizo viral. Ella compartió un secreto para sentirse segura en los viajes, que ha cosechado decenas de miles de visualizaciones en la plataforma social.

¿De qué se trata? De un truco que, al parecer, resulta bastante convincente: la idea consiste en poner el audio viral que circula en las redes, el que creó Amber Nicolette en un clip de TikTok, que simula ser una conversación telefónica con alguien que conoce tu ubicación exacta.

De esta manera, el chofer sabrá que te están esperando en la dirección a la que te dirigís y, a su vez, se enterará de que su andar está siendo controlado en tiempo y forma.

El audio comienza así: “Hola, siento molestarte. Solo nos estamos preguntando en cuántos minutos llegarás” y a continuación hace una pausa para que el usuario responda como si estuviera hablando de verdad con alguien para que resulte una conversación natural. Luego, en la grabación se escucha a la supuesta otra persona que participa del diálogo diciendo que ya tiene la ubicación y que solo necesita saber cuánto tiempo le falta para llegar con exactitud.



De acuerdo con la tiktoker, este es el momento en el que el usuario deberá aprovechar para dar todos los datos del auto: qué vehículo es, la patente, el color, la marca y demás signos que ayuden a identificarlo. Así, el conductor sabrá que alguien más, además del pasajero, cuenta con toda la información sobre el viaje y que está siendo controlado.

En tan solo un par de días, la sugerencia de la joven Amber se convirtió en un éxito. Una multitud de personas ya dijeron que harán las grabaciones en sus casas para usarlas cuando sea necesario. “No sé qué te hizo pensar en hacer esto, pero es una idea fantástica. Gracias por ser tan brillantemente amable” y “sin duda, pienso usarlo cada vez que suba a un vehículo”, son algunos de los cientos de comentarios positivos.

Hay otras opciones que se pueden adoptar a la hora de viajar en taxi, Uber o Cabify para más seguridad. Primero, es recomendable tener dinero y batería suficiente en el teléfono. Segundo, conviene compartir el viaje con alguien conocido y tercero, sentarse siempre en la parte de atrás del auto, así el chofer no puede acercarse tan rápido y sin obstáculos. Otra opción es hablar por teléfono con alguien o, si no hay nadie disponible, pretender de todas formas estar en una llamada.

