Reciclaje de contenedores rotos: más de 1.300 en desuso serán revalorizados

LIMPIEZA

La Intendencia de Montevideo recupera materiales como hierro y acero para nuevas obras en la ciudad

A más de 1.300 contenedores de residuos de Montevideo que llegaron al final de su vida útil se les quitará piezas todavía en uso y se las transformará en nuevos materiales para la ciudad. Lo inservible es prensado.

Desde el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo se dijo a El País que hace tres años se realizó una experiencia similar que fue beneficiosa puesto que todavía se utilizan los materiales reciclados. En ese entonces, se dio nuevos usos a las barras de hierro, mallas de acero, marcos y tapas de los contenedores.

Desde principios de mes, en el Sitio de Disposición Final de Residuos, ubicado en la usina de Felipe Cardoso, se prensan los contenedores de uso domiciliario ya deteriorados y que se consideran irrecuperables. Hasta la semana pasada, ya se compactaron 742 contenedores de los 1.300 que serán entregados a una empresa que brindará a cambio varillas o mallas de acero y hierro que se utilizarán en obras realizadas por la comuna.

Antes de realizar el proceso de compactación se chequea si las pedaleras y las tapas de los contenedores se pueden recuperar para otros mobiliarios. En promedio, se prensan entre 120 y 140 contenedores cada día.

Para este proceso se colocan dos dentro de una tolva, ya que es la capacidad que tiene la máquina, y se compactan hasta que quedan con forma cúbica.

Cada cubo tiene un peso aproximado de 400 kilos; mide un metro de largo por medio de ancho y medio de altura.

En Montevideo, hay más de 13.000 contenedores en uso. Pero más del 80%, que fueron instalados en los últimos dos años, sufrieron vandalizaciones o roturas por accidentes y mal uso.

El principal factor de destrucción sigue siendo los incendios, que son provocados principalmente por arrojar a su interior cenizas que no están completamente apagadas. En menor medida, se encuentran los choques.

“Por estos motivos, diariamente se recuperan decenas de contenedores en el taller de mantenimiento de nuestra División Limpieza. El equipo que se encarga de esta tarea repara, en promedio, 200 contenedores por mes”, informó la IMM.

El acondicionamiento que se realiza incluye tareas de herrería y pintura, además de la reposición de piezas como amortiguadores, lingas o gomas que previenen los ruidos molestos y evitan los malos olores.

Los contenedores, informa la IMM, están hechos de hierro galvanizado en caliente y tienen una vida útil estimada en ocho años, si es que se los cuida.

El costo de cada contenedor metálico para residuos mezclados asciende a los US$ 1.400. A esta cifra se le suman los gastos que se generan cada vez que uno de estos recipientes de basura debe ser recuperado.

Se puede informar por rotura de contenedores llamando al teléfono 1950 3000.