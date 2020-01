Preguntas y respuestas sobre el coronavirus mortal que afecta China y se propaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace algunos días, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un alerta por una nueva cepa de coronavirus que ya causó varias muertes en China. Si bien los casos se han reportado especialmente en la provincia de Hubei, ya hay casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos –todos en personas que estuvieron en Wuhan (China)–, por lo que las autoridades sanitarias monitorean la situación a nivel global.

“Con el fin de estar preparados, la OPS/OMS sugiere a las autoridades nacionales revisar las acciones consideradas en respuesta a la difusión del SARS CoV en 2003, adaptando y/o adoptando aquellas que sean proporcionadas al riesgo actual”, sostuvo la organización internacional de cara a la evolución de una patología a nivel global.

El País conversó con el médico infectólogo Fabio Grill para determinar qué es, cómo se contagia, cuáles son los síntomas y si es factible su llegada a corto plazo a nuestro país.

¿Qué es el coronavirus?

Fabio Grill explicó que este nuevo virus que preocupa a mundo es un coronavirus. Estos virus son ya conocidos por médicos y veterinarios porque afectan tanto a humanos como a animales y están presentes en el medio.

“Los coronavirus son bien conocidos por los veterinarios porque producen múltiples infecciones en las vacas y otros mamíferos. En el caso de los humanos, los médicos que conocemos el coronavirus sabemos que habitualmente no producen infecciones graves”, indicó Grill.

Sin embargo, el problema de estos nuevos virus es que son mutaciones que estaban en animales y pasaron a los humanos pero para las que todavía no hay tratamientos específicos.

No es primera vez que esto sucede. Hace 17 años apareció la primera mutación. “La primera de todas fue entre el año 2002 y 2003 con el famoso Síndrome Respiratorio Agudo (SARS), que también apareció en China en un mercado de animales. Apareció como una neumonía grave y se diseminó por el mundo, principalmente a Canadá, con lo que fue una mortalidad del 10%”, detalló Grill.

La segunda mutación de coronavirus corresponde al síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) que apareció en países donde los dromedarios (camellos de una joroba) tenían mucho contacto con los humanos; ocurrió entre 2012 y 2013. La mortalidad se situó entre el 30% y el 35% de los casos.

El último coronavirus apareció nuevamente en China y se presenta en forma de infección respiratoria. “Ahora tiene una mortalidad baja, del 5%, pero la cifra podría subir porque hay miles de casos en observación”, sostuvo el infectólogo.

“Los expertos no tienen claro cuál será el comportamiento de este virus y si expandirá como la gripe H1N1. Lo positivo es que se hace rápidamente el diagnóstico microbiológico en los casos y se trata más rápido”, explicó.

Utilizar alcohol en gel es parte de las estrategias para evitar el contagio. Foto: AFP

¿Cómo se contagia?

Las infecciones por coronavirus entran en la categoría de zoonosis, lo que implica que se transmiten de animales a humanos, explicó Grill.

“Este tipo de problemas tiene que ver con cómo los humanos invaden los hábitats naturales de los animales silvestres o la forma de la crianza de ciertos los animales que están en contacto con los silvestres”, sostuvo.

El contagio de este virus se produce de la misma forma que otros: por el contacto.



Por esa razón la prevención radica en cuidarse como se hace habitualmente con las infecciones respiratorias o la rinitis: “Las personas tienen que tener higiene de manos, algo que creo que en Uruguay se aprendió bien en la pandemia de la gripe. Usar pañuelos desechables si estoy con mocos y lavarse con alcohol en gel si se viaja en el transporte público”, aseguró.

¿Cuáles son los síntomas?

Muchas veces las infecciones por coronavirus son confundidas con simples gripes ya que tiene síntomas similares. En los casos más graves se registran “cuadros de tipo neumonía, infección respiratoria, con mocos y falta de aire”, indicó el infectólogo a El País.

Los coronavirus pueden provocar complicaciones respiratorias o diarreas.

La página específica sobre coronavirus de la Organización Mundial de la Salud indica que “los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, problemas para respirar y dificultades respiratorias. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte”.

Esta nueva cepa del virus se caracteriza por producir los síntomas de una infección respiratoria severa; la mayor complicación radica en que aún no hay un protocolo de tratamiento.

¿Llegará a Uruguay?

“Plantear en este momento una infección por coronavirus en el país sería de locos”, sentenció el especialista.

Pero sí corren riesgos los uruguayos o extranjeros que viajen o hayan viajado a lo que es la “zona cero”, que es la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en el centro de China.

“La gente acá tiene que estar tranquila porque no va a tener un problema por ese mismo virus si no tiene contacto con alguien que haya estado en ese lugar”, enfatizó el médico.

Grill sostuvo que es muy difícil distinguir esta de otras infecciones respiratorias, salvo que se tenga el “antecedente epidemiológico del viaje”.

No obstante, el infectólogo advirtió que aún estamos en “plena tormenta” y, hasta que el brote no se asiente, no será sencillo saber el alcance que pueda tener.