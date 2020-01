Misterioso virus que surgió en China llegó a América: un paciente infectado en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El misterioso coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China y ya provocó seis muertes en ese país, así como afecta a cientos de personas allí y en otras nacionaes de Asia, llegó a América. Una persona en el Estado de Washington (costa oeste de Estados Unidos) está infectada con el coronavirus. El paciente, que fue internado con neumonía la semana pasada, había viajado en fecha reciente a Wuhan, donde se originó la enfermedad, indicaron autoridades federales.

Los investigadores realizaron análisis a muestras tomadas del paciente para detectar la posible presencia del virus. Los resultados positivos fueron recibidos en el fin de semana. Las autoridades declinaron identificar al paciente.



Las noticias del primer caso en Estados Unidos aparecen cuando hay crecientes pruebas de que el virus se contagia entre las personas, aunque todavía no se ha determinado con qué facilidad.

El estallido de la enfermedad, que se produjo en un mercado de frutos del mar y aves en Wuhan -una ciudad de once millones de habitantes, continúa extendiéndose. Ya se han detectado pacientes en Pekín, Shangai y Shenzhen, así como en Taiwán, Japón, Tailandia y Corea del Sur.



El martes, las autoridades de China confirmaron que murieron seis personas infectadas en Wuhan. Hasta el momento, se ha informado de casi 300 casos en China. Muchos de los pacientes viven o viajaron a Wuhan.



“Todavía hay interrogantes para las que no tenemos respuesta. Hay detalles que no sabemos”, indicó William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Tennessee. “Por ejemplo, ¿cuál es la fuente? No lo sabemos con precisión. El lugar probable es un mercado, pero no sabemos de qué animal surgió. Pero, la pregunta más urgente y que presiona es ¿con qué frecuencia se produce la trasmisión entre personas?”.

La nueva cepa de coronavirus surgida en China se extiende por Asia y ya está en América. Foto. AFP

Hay un caso, en el que un paciente parece haber infectado a 14 trabajadores de la salud en un centro médico, pero esa persona puede haber sido “un superdiseminador”, comentó Schaffner. “¿Personas que tienen infecciones leves, pueden trasmitir el virus a otras personas? Todos esos aspectos están bajo investigación”.



El Centro Médico de Vanderbilt y otros sanatorios en Estados Unidos comenzaron a tomar medidas preventivas, como preguntar a personas que que llegan al sector de emergencia con problemas respiratorios si viajaron a China en fecha reciente o estuvieron en contacto con personas que viajaron a ese país.



Schaffner advirtió que si se viaja a China, es conveniente evitar visitar mercados que vendan animales vivos. Asimismo, los viajeros deben practicar una buena higiene de manos y evitar a personas que tengan tos o síntomas de resfrío.

Confirman transmisión entre humanos.

Con seis muertes registradas y al menos 12 de los 291 pacientes contagiados confirmados en estado crítico, China ha asegurado que el nuevo coronavirus causante de la ya conocida como “neumonía de Wuhan” se puede transmitir entre humanos.



La corroboración la ha hecho Zhong Nanshan, el líder del equipo de expertos de la Comisión Nacional de Sanidad de China, quien precisó que dos de los 14 casos confirmados en la provincia sureña de Cantón se produjeron de esa forma.

Expertos aconsejan una buena higiene de manos y evitar a personas que tengan tos o síntomas de resfrío. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el lunes a través de su cuenta de Twitter que “lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus”.



Así las cosas, y en vísperas del Año Nuevo chino -en el que decenas de millones de ciudadanos viajan a sus lugares de origen- el Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) ha puesto en marcha una serie de medidas, sobre todo dirigidas a los viajeros y a la ciudad que ha sido el epicentro del brote: Wuhan.

Allí se han designado una serie de hospitales y clínicas que tratarán específicamente a los pacientes con los síntomas de la enfermedad: fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).



Además, la ciudad cerrará los mercados sospechosos de tener relación con el brote, y se incrementará el control a los animales.

El Consejo de Estado también decidió que se someta a los pasajeros a un control de temperatura en los aeropuertos, puertos, estaciones de autobuses y de tren, una medida adoptada también por Hong Kong, que añadió la obligatoriedad de rellenar un formulario con información relativa a la salud del viajero.



Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de un temprano diagnóstico y aislamiento médico para evitar contagio.

La OMS puede decidir alerta mundial La Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne hoy miércoles, en Ginebra (Suiza) para determinar si la nueva cepa del coronavirus hace necesario declarar “emergencia de salud pública de alcance internacional”.



El comité de expertros analizará lo que se conoce del virus y evaluará eventuales medidas.



En términos de la OMS, esto significa un “acontecimiento extraordinario” en el que un brote constituye “un riesgo para la salud pública de los otros Estados, por la propagación internacional de la enfermedad” y requiere de una enérgica respuesta internacional.



La OMS solo ha utilizado esa denominación en un número reducido de veces, como en el caso del virus H1N1, o fiebre porcina (2009); la epidemia del virus del Ébola (2014-2016), el virus del Zika (2016) y el brote del virus del Ébola en República Democrática del Congo desde 2018. (Fuente: AFP)