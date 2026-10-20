Polo Ralph Lauren celebra su nuevo espacio en Punta Carretas y presenta su colección Summer 2026

Afuera, Montevideo ofrecía una noche de primavera. Adentro, la escena ya anticipaba el verano que se acerca. El pasado jueves 15 de octubre, Polo Ralph Lauren inauguró oficialmente su nueva tienda en Punta Carretas Shopping para recibir a prensa, influencers y allegados en una inauguración atravesada por la moda, la música y el arte.

Un saxofonista acompañó la velada con música en vivo, mientras una artista retrataba en acuarela a algunos de los asistentes con guiños al universo de la marca. No faltó la gastronomía que acompañó el recorrido del nuevo espacio para que los allí presentes conocieran las prendas que Polo Ralph Lauren propone para los próximos meses.

Lanzamiento oficial del local Foto: Manuela Amengual

Ubicado en Boulevard Punta Carretas, la nueva área de Punta Carretas Shopping exclusiva de líneas premium, el local reúne prendas y accesorios de las líneas masculina y femenina. Pero no se trata solo de conocer sus prendas, sino que la tienda también forma parte de la experiencia. Su fachada combina piedra caliza con marcos de bronce envejecido, mientras que en el interior predominan el roble, los acabados blancos, los pisos de madera, las alfombras y piezas de mobiliario diseñadas especialmente para el espacio. Obras de arte e iluminación decorativa completan una ambientación que busca acercarse a la calidez de una residencia.

Del Caribe a Montevideo

Presentación de Summer 2026/2027 Foto: Manuela Amengual

La inauguración funcionó, además, como presentación de Summer 2026/2027, una temporada que pone en primer plano algunas claves y tendencias para los meses de la temporada estival: materiales livianos, color, texturas y una forma relajada de combinar piezas clásicas.

Dos destinos caribeños fueron el punto de partida para esta nueva temporada. Harbor Island, en Bahamas, inspiró la colección de hombres, mientras que Jamaica guió la propuesta para mujeres. El resultado pone en primer plano colores llamativos y vibrantes, así como texturas que juegan y se combinan siempre con la elegancia relajada que caracteriza a la marca.

Colores vibrantes y prendas al estilo Ralph Polo Lauren

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Para hombres, el lino se convierte en uno de los grandes protagonistas del verano. Aparece en camisas de tonos intensos y se combina con bermudas, polos, shorts de baño y camisetas. Rosas, naranjas, turquesas, amarillos, verdes y tonos durazno conviven con dos clásicos de la marca, el azul marino y el blanco. El resultado es una colección variada, pensada para quienes les gusta lo clásico, pero también para quienes disfrutan de jugar con colores y texturas.

La propuesta también rompe las fronteras entre las prendas de playa y las urbanas. Los shorts de baño se combinan con lino y los buzos acompañan en cada momento. Las camisas con estampados tropicales, polos de rayas y camisas en patchwork suman contraste a una temporada construida en torno a la superposición y a una manera más distendida de vestir.

Jamaica y un juego de texturas

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En la colección de mujer, Jamaica inspira una lectura diferente de la temporada. La sastrería no desaparece con el calor, sino que se vuelve más liviana al elegir al lino como protagonista. Vestidos camiseros y tonos neutros conviven con faldas de popelina, prendas de crochet y colores mucho más intensos. De esta forma, las prendas se conjugan en la tienda para ofrecer un abanico de colores y texturas que acompañan el recorrido del nuevo local.

El blanco también ocupa un lugar central, especialmente en vestidos y blusas trabajados con calados y encajes, que incorporan acentos de rojo, amarillo y naranja. A esa línea más romántica se suma una apuesta decidida por el color en camisas de lino, tejidos, gorros y bolsos.

Otro de los ejes de la propuesta está en las texturas artesanales. Rafia, algodón acordonado y tejidos aparecen en bolsos y accesorios, mientras que el crochet se incorpora incluso a piezas con el emblemático Polo Pony.