Qué es Parler, la red social popular entre seguidores de Donald Trump

"Adiós Twitter, nos vemos en Parler", fue tendencia este fin de semana. La red social Parler podría ser la elegida por Donald Trump para migrar, luego de la decisión de Twitter de cerrar su cuenta. Esta aplicación alternativa se convirtió en un lugar popular para los conservadores, tiene más de dos millones de usuarios activos diarios en octubre pasado.

Miles de seguidores de Trump decidieron masivamente abandonar Twitter, luego que la red social suspendió definitivamente la cuenta @realDonaldTrump.

"Adiós Twitter. Tú no me querés, yo no te quiero a ti. ¡Estoy en Parler y espero que los patriotas se unan a mí!", se leía en las redes sociales momentos después de que la cuenta de Trump en Twitter fuera cancelada, el sitio web de Parler colapsó.

¿Qué es Parler?



Parler es una red social fundada en agosto de 2018 en Estados Unidos pero fue un tuit de la activista conservadora Candace Owens, en 2018, que despertó la atención de los usuarios y atrajo a 40,000 personas.



La red social fue la elegida por personalidades republicanas, incluido el exgerente de campaña de Donald Trump Brad Parscale, el senador de UtahMike Lee y el abogado de Donald Trump Rudy Giuliani y algunos que estaban excluidos de otras redes sociales como los activistas de extrema derecha y comentaristas Gavin McInnes, Laura Loomer y Milo Yiannopoulos.



La aplicación es considerada una alternativa a Twitter y se ha convertido en un refugio de personalidades de la extrema derecha que alegan haber sido censurados por otras plataformas.



La página oficial de Parler asegura que "protege los derechos y la privacidad de los miembros de nuestra comunidad. Parler está aquí para ayudar a las personas con diferentes experiencias de vida y de todos los ámbitos de la vida a comunicarse en una plataforma que los trate como iguales".



La respuesta de Google, Amazon y Apple

Google anunció el viernes que había retirado la aplicación Parler de su tienda en línea por permitir "contenido escandaloso" que podría incitar a la violencia como la vista esta semana en el Capitolio de Estados Unidos.



"Estamos al tanto de las continuadas publicaciones en la app Parler que busca incitar a la violencia en curso en Estados Unidos", dijo Google en respuesta a una pregunta de la AFP.



"Para distribuir una app por Google Play, requerimos que las apps implementen un robusto control contra contenido escandaloso", añadió la compañía, haciendo referencia a su tienda de aplicaciones móviles para dispositivos con el sistema operativo Android.



Apple y Amazon se sumaron a Google en las últimas horas y vetaron a la red social Parler.



"Siempre hemos apoyado que haya puntos de vista diversos representados en la App Store, pero en nuestra plataforma no hay sitio para las amenazas a la violencia o las actividades ilegales. Parler no ha tomado medidas adecuadas para responder a la proliferación de estas amenazas a la seguridad de las personas", señaló la empresa de la manzana mordida en un comunicado.



Apple dijo que mantendrá a Parler -que asegura que ha reforzado su moderación para tratar de eliminar contenidos de incitación a la violencia- fuera de su tienda de aplicaciones hasta que resuelva este asunto.



Mientras, Amazon informó a Parler de que a partir de la noche de este

domingo dejará de darle servicios de alojamiento web, lo que supondría que la red social quede inaccesible para sus usuarios a menos que encuentre un nuevo proveedor, no sólo a través de su aplicación para móviles sino también a través de navegadores web.



La decisión de Amazon, adelantada por el medio Buzzfeed, responde según la compañía a una violación de sus términos de uso por no eliminar contenido violento.