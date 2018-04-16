JERApp, la aplicación móvil ayuda a resolver problema de basura promoviendo reciclaje

Tecnología

Hay productos que pueden tener un segundo uso, pero cuando se acumulan terminan convirtiéndose en basura y "ahí empieza un problema que se pudo evitar", dijo hoy a Efe Alejandro Núñez, desarrollador de la aplicación móvil JERApp, diseñada para impulsar la economía circular.

Con la ayuda de internet y el uso de aplicaciones se puede promover el reúso para evitar que los productos obsoletos se conviertan en basura, expresó Núñez, quien bajo este enfoque creó la aplicación, cuyas letras JER significan "junta, entrega y recicla".

La app, única que funciona en todo México y permite conectar a público, empresas o instituciones que tienen productos para reciclar, facilita el envío mediante un sistema de paquetería que recoge la basura en cualquier localidad del país.

Estos productos como ropa, aparatos electrónicos, instrumentos musicales, muebles y juguetes, entre otros, llegan a empresas recicladoras para el aprovechamiento de los materiales rescatados y su reincorporación a las cadenas productivas y económicas.

Núñez, ingeniero industrial con maestría en ciencias, explicó que las personas difícilmente llevan a centros de acopio las cosas que se pueden reciclar o tener un segundo uso. En cambio las almacenan, les estorban y terminan convirtiéndose en basura.

JERApp es una herramienta de la economía circular, que consiste en reducir, reusar y reciclar, en oposición al actual modelo económico regido por producir, usar y tirar.

"Este paradigma podría estar llegando a su fin" consideró Núñez, quien también es conferencista internacional en temas de e-waste (desechos electrónicos), economía circular y emprendimientos sustentables.

"Lo que estoy apostando hacia el futuro es que en México tendrán que coexistir la responsabilidad extendida, en donde el productor y las marcas generen programas de acopio, y compartida, en donde los ciudadanos van a tener que participar en el reúso", expresó.

Explicó que la economía circular plantea dos momentos diferentes. Uno previo, desde el origen de los productos, en donde se diseñan para que al final de su vida útil puedan reincorporarse a las cadenas productivas, se reúse o reparen.

Y otro momento más avanzado que plantea pensar en "los productos que ya están en el mercado y cómo podamos volver a captarlos para alargarles su vida útil".

Puso como ejemplo el de las impresoras de casa que se desechan por el daño a una pieza, lo que no significa que la impresora completa no sirva. Aunque puede estar en buenas condiciones, termina convirtiéndose en chatarra.

A través de JERApp "estamos captando ese producto obsoleto, mandamos a empresas que recuperan componentes como el motor de la impresora, que se puede reutilizar para la mecatrónica o robótica, o el desarrollo de productos", indicó.

"Es por esto que JERApp es una alternativa para el manejo de basura, contrarrestando el problema", enfatizó, y agregó que pretende que la aplicación se extienda a otros países.

En el futuro se tiene pensado que las empresas ya no vendan un producto, sino que renten el servicio de un producto; por tanto, tendrán que hacer productos más duraderos, indicó.

En México se han cuestionado los mecanismos para el manejo de residuos. "Es insostenible la cantidad de basura que se genera, y hoy no alcanzan los presupuestos del gobierno para mantener el ritmo de compra de camiones de basura, manejo y creación de rellenos sanitarios", expuso.

Desde 1950 la recolección pública de basura no ha podido dar solución a la gran cantidad generada diariamente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2016, cada habitante genera en promedio un kilo de basura al día, y en México se generan 127,5 millones de kilos diariamente.

La aplicación ayuda en el tema ambiental y social, pero también le da otra alternativa a los gobiernos para que las personas no solo dependan de los camiones recolectores de basura, y ayuda a los recicladores en el acopio de materiales.

"En Europa ya hay legislaciones sobre economía circular. Van 10 o 15 años más adelantados, y México debe ir hacia allá", concluyó Núñez.