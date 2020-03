Los integrantes del MAPI se transformaron en avatares y proponen actividades virtuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El MAPI fue al campo, a la plaza, a la calle, a la Feria del Libro, a Europa, a la playa… ¿cómo te íbamos a dejar solo en este momento? Por eso nos convertimos en avatares, para evitar los contagios, y vamos a tu casa para estar en la cocina, en el baño, en el dormitorio, a donde quieras…”. El que habla es el avatar –personaje virtual– de Facundo De Almeida, director del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), centro cultural que encontró una forma muy ingeniosa de invitar a la gente a visitarlo de forma remota.

Diez funcionarios del MAPI se transformaron en animaciones y se encargan de ser los anfitriones de las distintas opciones vía web que esta institución ofrece en mapi.uy/virtual. “Podrás escuchar cuentos, hacer talleres en vivo, visitar nuevas exposiciones, entrevistar indígenas, hablar con expertos, aprender a cocinar y muchas otras cosas que estamos produciendo para grandes y chicos”, explica el Facundo animado que tiene, como los demás avatares, la voz de la persona que lo representa en este formato.

Es así que Luis Bergatta, coordinador de Exposiciones, presenta las muestras más emblemáticas; Constanza “Conti” Rivero, encargada del Área Educativa, propone actividades para los sábados; Mauricio, encargado de Mantenimiento, enseña tips para solucionar problemas típicos del hogar, o Sonia, responsable de Relaciones Públicas, cuenta que comunicadores, diplomáticos y artistas leerán cuentos dos veces por semana (ya hay unos 50 confirmados).



El Facundo De Almeida de carne y hueso contó a El País que esta nueva plataforma tiene dos objetivos. “Por un lado, siguiendo con esa tradición nuestra de sacar el museo fuera del museo, quisimos que el MAPI entre a las casas y que no solo desde las casas se pueda acceder al contenido del museo”, señaló. Es decir, crear un contenido especial para el MAPI virtual y no limitarse solo a subir el contenido ya existente.



“Por el otro, buscar que las cosas que generáramos fueran participativas para el que está del otro lado de la pantalla”, agregó.



Para llevar todo esto adelante, De Almeida reflotó una idea que le había propuesto Mariana Elías, responsable de la parte audiovisual del MAPI, hace algún tiempo. “¿Por qué no hacemos unos avatares de los integrantes del museo?”, le había dicho, a lo que el director respondió entre risas “no sé si me animo”.



Nunca imaginó que tiempo después esos avatares serían los anfitriones durante la cuarentena por coronavirus, con una respuesta inesperada de parte de la población (ver recuadro).



Facundo De Almeida, director del MAPI, lidera un equipo que no para de generar ideas.

Contenido.

Son varias las secciones que se pueden visitar en este nuevo museo virtual:



El MAPI te Muestra: Aquí se encuentran las exposiciones y el usuario puede participar de entrevistas en vivo a sus protagonistas: curadores, artistas, conservadores, restauradores y montajistas. La más reciente es la exposición de fotografías El Camino Maya, del mexicano Javier Hinojosa, que aparece en un video explicando la muestra. Al final de esta semana se realizará la entrevista online e interactiva con el artista.



MAPI Virtual: Dos veces por semana, comunicadores, diplomáticos y artistas prestan sus voces para leer relatos de todo el mundo.



El MAPI te Divierte: Los sábados se ofrece un taller en vivo a través de la plataforma zoom.us. En el sitio web del museo se publica la actividad y el horario, la forma de inscribirse y los materiales necesarios. Son gratuitos, pero con cupos limitados. Dada la gran respuesta que tuvo la convocatoria para el primero, Taller de Arte Indígena Australiano, se reiterará el próximo sábado 4 de abril.



El MAPI te Ayuda: Ideas para resolver situaciones cotidianas en casa: iluminación de espacios, técnicas de conservación de objetos y papeles antiguos, mejores formas de colgar cuadros, reparación de muebles y equipamiento, entre otras cosas.



El MAPI te Cocina: MAPI Café ofrece recetas, consejos nutricionales e ideas para cocinar durante este tiempo de cuarentena. Todas las semanas hay una nueva propuesta.



Tu Casa es un Museo: Los especialistas del MAPI cuentan cómo es el proceso de musealizar un objeto. Cualquier pieza que tenga una historia para contar puede serlo, no tiene que ser milenaria. Se invita a las personas a que “musealicen” un objeto de su casa, lo fotografíen, cuenten una historia y la suban al sitio web para crear un museo virtual.



Deprofunditos: El Coro de Niños del MAPI, dirigido por la maestra Cristina García Banegas y el profesor Luciano Payret, sigue ensayando durante este período de aislamiento social. Se conectan cada sábado a través de la plataforma Zoom para continuar cantando y preparando nuevas músicas de América Latina y otras regiones del mundo.



“Seguimos trabajando, el museo sigue funcionando. Todos los días estamos generando un contenido nuevo, pero pensado para este mundo virtual”, señaló De Almeida y destacó la forma en que todo el personal del MAPI se involucró con la idea, al punto de prestarse para la cuota de humor que cierra cada video presentación. Bloopers o errores propios de una filmación cierran la presentación de cada avatar, contribuyendo a ese toque distinto que la política del MAPI imprime en cada actividad.