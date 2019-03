La iniciativa que busca que ningún niño se quede sin su torta de cumpleaños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A fines de enero, la repostera Adriana D’Albora recibió una llamada desde Argentina. Quien le hablaba del otro lado de la línea era José, un colega suyo de la ciudad bonaerense de Lanús, que le propuso en ese entonces sumarse a una iniciativa solidaría que él ya había empezado a implementar en el vecino país.

El nombre del proyecto era “Sin torta no hay cumpleaños”, y D’Albora, al escuchar de qué trataba, no lo dudó ni un segundo y aceptó participar. Así se convirtió en la referente nacional de esta iniciativa que tiene como objetivo llevar tortas a distintos merenderos del país para que todos los niños, sin importar su condición económica o social “puedan tener una experiencia de cumpleaños y soplar las velas pidiendo los tres deseos”, explicó la repostera a El País.

Por el momento la iniciativa se ha implementado en más de 30 merenderos de 30 ciudades, alcanzando a 1.900 niños, aunque aún no ha llegado a todo el país. La idea es que al finalizar el año el proyecto se extienda a los 19 departamentos. Y estiman que en 2019 unos 10 mil niños podrán disfrutar de una torta el día de su cumpleaños.

"La idea a largo plazo es brindar talleres para que la familia del niño haga la torta", explica D´Albora. Foto: Ricardo Figueredo

Cada una de esas ciudades cuenta con “referentes” que deben necesariamente ser reposteros “por un tema de higiene y de conocimiento de manipulación de alimentos”. Y son ellos los que se encargan de elaborar las tortas.

“Trabajamos únicamente con merenderos y no recibimos pedidos de personas particulares porque es algo que estipularon los creadores de la iniciativa”, aclaró D’Albora. Esas no son las únicas condiciones: tampoco aceptan dinero, sino únicamente materia prima como harina, huevos, dulce de leche o cualquier otro producto que les sirva para elaborar las tortas así como también materiales de decoración, piñatas o elementos para las “sorpresitas”.

Tampoco salen a pedir ayuda o a realizar colectas en las calles, sino que aquel que quiera colaborar puede contactarse a través de la página de Facebook “Sin torta no hay cumpleaños Uruguay”.

Las donaciones son recibidas únicamente por los referentes, con el objetivo de evitar problemas o malos entendidos, aclara la repostera uruguaya.

La iniciativa no acepta dinero en efectivo como donación, solamente materia prima. Foto: Ricardo Figueredo

Festejos

En aquellos lugares donde hay muchos niños, se festejan los cumpleaños una vez al mes. “Si bien la idea nació para que se le festeje a cada niño en particular, después en la realidad, con merenderos de 70 u 100 chicos, se hace imposible”, explicó la referente nacional del proyecto. Sin embargo, contó, hay algunas excepciones, como el caso de una señora de Maldonado que tiene un merendero en su propia casa, en el que brinda alimento a 10 chicos. “En este caso le festejamos a cada uno, pero siempre dentro del merendero. No hacemos tortas en otro lugar que no sea allí”, aclara.

La reacción de los niños al ver la torta, dice la repostera, “es emocionante”. “Hay algunos que nunca tuvieron una torta de cumpleaños y cuando están frente a ellas quedan maravillados, se abrazan y se besan. Además, no se esperan esas mesas tan decoradas. Nosotros le ponemos el mismo empeño que si fuera para un cliente”, contó.

Siempre que realizan un producto, buscan que sea similar “para no hacer diferencias con los niños”. Por ello, todas suelen ser de merengue, aunque tratan de personalizarlas. “Si este mes cumplen 6 o 7 chicos, tratamos de ponerle los nombres al menos en la torta para que tengan un sentido de pertenencia. Hace unos días le llevamos una torta a dos niños. A ambos les gusta el fútbol y la selección uruguaya, por lo que la hicimos con referencia a ese tema”, recordó D’Albora.

Pero además de la torta, hay un grupo de personas que se encarga de la decoración y de arreglar la mesa donde va a ir la torta. “Agregamos galletitas, cupcakes y les damos sorpresitas o piñatas en los casos que tengamos”, dijo.

Siempre que realizan un producto, buscan que sea similar para no hacer diferencias con los niños. Foto: Ricardo Figueredo

Actualmente la iniciativa está presente en 8 países de Sudamérica. Según contó DÁlbora el objetivo a mediano plazo es brindar talleres de repostería para enseñar a algún familiar de los chicos que asisten a esos centros a hacer tortas, cupcakes y galletitas, para que a largo plazo no necesiten de un merendero o de un repostero para que sus hijos tengan una torta.

MÁS No han recibido apoyo de empresas Según contó Adriana D’Albora, han crecido más rápido que en Argentina. Pero según cuenta, la diferencia con el país vecino es que allá “todas las grandes empresas están involucradas, mientras que en Uruguay no se ha acercado ninguna, ni grande ni mediana”. “Lo estamos sacando a pulmón con el aporte de reposteros, vecinos y microempresas. Los que están aportando materia prima o elementos de decoración son la clase media o media-baja”, dijo D’Albora.

Expertos

Para poder realizar las tortas, las personas deben ser reposteros o tener conocimiento de cocina y ser referentes en su comunidad. Hasta el momento han llegado a 31 ciudades y la meta es llegar a todo el país y que en 2019, diez mil niños tengan su torta.

Donaciones

La iniciativa “Sin torta no hay cumpleaños” no acepta dinero en efectivo como donación sino únicamente materia prima para realizar las tortas. Los referentes son los únicos habilitados para recibir las donaciones, para evitar problemas o malos entendidos.

Diseños

Siempre que realizan un producto, buscan que sea similar para no hacer diferencias con los niños. Por ello, todas suelen ser de merengue, aunque los diseños de vez en cuando son personalizados o incluyen los nombres de los cumpleañeros.