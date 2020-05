"Tejiendo por la vida" hace mantas para el Hospital de la Mujer; las envían prontas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Nuestra quinta campaña Tejiendo por la Vida, tan querida y colorida, redobla esfuerzos desde casa!”. Con esta frase dice presente en 2020 la campaña que la agrupación Honrar la Vida organiza cada año con el objetivo de tejer mantas para las pacientes del Hospital de la Mujer Paulina Luisi del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

La diferencia de este año estará en que las mujeres no podrán juntarse para unir los cuadrados de crochet que les llegan desde distintos rincones del Uruguay. La cuarentena obliga a que las mantas se envíen ya terminadas, sean de crochet o tejidas a dos agujas.



“Nosotras estamos ahí los 365 días del año. Cubrimos el horario de la visita (16:00 a 20:00), el horario de la merienda y el de la cena. El horario de la mañana está cubierto por los médicos y no se puede estar deambulando por el hospital. Nosotras estamos, pero en la sede, haciendo otras tareas”, explicaba Zulma a El País en 2019.



Honrar la Vida mantiene esa forma de funcionar en la que su objetivo es ayudar a aquellas pacientes que están internadas solas, ya sea porque no tienen familia, están en situación de calle, su familia vive en el interior o las abandonan al conocer el diagnóstico.



Entre las múltiples tareas que desempeñan se encuentra Tejiendo por la Vida, campaña que involucra a mujeres de todos los departamentos del país que, entre fines de abril y comienzos de mayo, empiezan a tejer mantas para las pacientes. El año pasado participaron entre 50 y 60 mujeres, aunque Zulma aclaró que seguramente son más porque muchas de ellas concentran un grupo de otras tantas, por lo cual las manos se multiplican.



Hasta el 30 de mayo hay tiempo para mandar las mantas y la idea es entregarlas el 10 de junio, cuando se celebra el Día Mundial del Tejido en Público. Las tejedoras de Montevideo hacen la entrega en el Mercado Agrícola de Montevideo, mientras que las del interior envían directamente al Pereira Rossell.



“A mí me asombra cuando me dicen ‘ya la lavé y ya la tengo dobladita’ porque, como es lana, me pregunto cómo hacen para dejarlas en el estado en que las dejan, impecables. Vienen cosas maravillosas, perfumadas, con un regalito adentro, con una tarjetita tejida”, contó Zulma sobre las sorpresas con las que se encuentra cada año.

"Tejiendo por la Vida" va por la quinta campaña En 2014, Honrar la Vida comenzó a confeccionar mantas en crochet para las pacientes del Hospital de la Mujer Paulina Luisi del Centro Hospitalario Pereira Rossell. La idea era recibir cuadrados en crochet donados por mujeres de todo el país que luego serían unidos por voluntarias de Montevideo. Así ocurrió hasta este año en que la modalidad debió cambiar por la llegada de la COVID-19. Las mantas se reciben terminadas, sean en crochet o tejidas a dos agujas. En 2019 superaron las 200 mantas, algunas de las cuales también fueron para el Instituto Nacional del Cáncer. En 2020 sumaron la confección de tapabocas para pacientes y funcionarios. Los interesados en participar o informarse deben comunicarse al 092 350 300.

Otras donaciones.

La llegada de la COVID-19 determinó que Honrar la Vida sumara otras tareas a las ya habituales de cada año. Por ejemplo, además de tejer mantas elaboran tapabocas para las pacientes que van a las consultas y para los funcionarios del hospital.



Por otro lado, han incrementado la entrega de canastas alimenticias que desde hace dos años disponían para unas 10 pacientes, que eran las que estaban en la etapa terminal de su enfermedad. “Son mujeres que tienen un montón de problemas, no se pueden mover de su casa, viven solas o mantienen a su familia. Con el tema del coronavirus se sumaron más pacientes, así que estamos entregando 30 por mes o cada 15 días”, detalló Zulma.



Para ello parten de las 30 canastas básicas que les dona mensualmente Canastas UY, a las que les agregan más artículos comprados por Honrar la Vida. “Como son canastas que tienen lo elemental, nosotros les sumamos verduras, artículos de limpieza, papel higiénico, algún otro kilo de arroz, lentejas…”, apuntó.



Lo concreto es que abrigo y alimentos no faltan con Honrar la Vida, más en un año tan particular como este.