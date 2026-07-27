¿Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza?: recomendaciones, usos y peligros

Dentro de cada hogar, el vinagre blanco y el vinagre de limpieza pueden ser vistos como productos muy similares. Llegando al punto de comprar por error uno, cuando en realidad se necesita el otro. Aunque suene lógico, los vinagres para limpiar y para cocinar no son intercambiables. Por eso es necesario mostrar las diferencia entre ambos y cuáles son sus posibles usos de cada uno dentro del hogar

Se comienza desde una base similar. Todos los vinagres contienen ácido acético. Esta es la sustancia química que genera su sabor ácido y su ardor permanente. Desde allí, parte la primera diferencia entre ambos. Mientras que el vinagre blanco suele contener un 5% de ácido acético, mientras que el vinagre de limpieza contiene un 6%.

A primera vista, esta no parece una diferencia que produzca una gran brecha entre ambos. Sin embargo, este porcentaje genera que el vinagre de limpieza sea un 20% más fuerte, además de contar con la posibilidad de contener impurezas e incluso aditivos que no son aptos para el consumo.

Por otro lado, si bien el vinagre blanco es un ingrediente común para encurtidos y ensaladas, no es un elemento utilizado con frecuencia dentro del ámbito culinario. Entre los vinagres utilizados para cocinar se encuentran el vinagre de vino tinto, de vino blanco, vinagre de arroz, de manzana y vinagre balsámico.

¿Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza? Foto: Gemini (IA)

Se puede usar el vinagre de cocina para la limpieza

A nivel macro, la respuesta es sí. Sin embargo, la limpieza realizada con un artículo que se prevé para uso culinario no es recomendable por los expertos. En un caso ejemplar, el vinagre balsámico dulce es un producto que se aleja un tanto del vinagre tradicional, pero que a su vez puede dejar manchas superficies claras de maneras complejas de recuperar, particularmente en prendas de vestir o similares.

Mientras que cualquier vinagre turbio y sin filtrar, como algunos casos de vinagre de manzana, pueden generar un olor desagradable al tomar contacto con cualquier otra superficie. En caso de necesitar o querer utilizar una botella de vinagre de cocina para la limpieza, los expertos recomiendan utilizar el vinagre blanco destilado.

Se puede usar el vinagre de limpieza para la cocina

En este caso, la respuesta es clara: no es recomendable. En el caso del vinagre de limpieza para su uso culinario es demasiado fuerte. Además de que puede contener impurezas no aptas para el consumo humano.

El vinagre es un ácido, que en muchos casos, se recomienda diluir utilizando una mezcla con agua en partes iguales. A su vez, el vinagre de limpieza no debe ser utilizado en superficies con picaduras, desgastadas u oxidadas.

Se recomienda utilizar el vinagre de limpieza para la eliminación de grasa en superficies como hornallas o similares. Además, los expertos señalan que el producto cuenta con ventajas a la hora de quitar residuos de jabón, limpiar superficies con cal, o incluso dejar las ventanas de mejor manera que con otros productos de limpieza similares.