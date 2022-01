Qué es la flurona, el cuadro de doble infección que fue detectado en Israel y encendió las alarmas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer israelí embarazada, de 30 años, se convirtió en la primera persona en el mundo a la que se le detectó una infección que suma al coronavirus y la gripe al mismo tiempo. La doble afección fue definida como flurona o florona y está siendo estudiada por los expertos.

La paciente infectada por ambos virus mostró síntomas leves, a pesar de que no estaba vacunada contra ninguna de las dos afecciones. La detección de la flurona se produjo en el Hospital de Beilinson, en la ciudad de Petaj Tikva, Israel, donde la paciente dio a luz recientemente y fue dada de alta el pasado jueves.

Algunos informes locales señalan que este fue el primer caso en que ambas enfermedades se combinan y son detectadas, aunque es posible que haya más situaciones similares de doble virus que aún no han sido detectados.

Los expertos del Ministerio de Salud de Israel están analizando si la suma de ambas infecciones da o no da como resultado una enfermedad más riesgosa o grave.



“La enfermedad es similar. Son afecciones virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan el tracto respiratorio superior “, dijo Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital Beilinson al medio Times of Israel.



En el caso particular de la mujer embarazada, Vizhnitser informó que “le diagnosticaron la gripe y el coronavirus apenas llegó al hospital. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que repitiéramos el test”. El profesional indicó también que para tratar a la paciente se le administró una combinación de medicamentos “que atacan tanto el coronavirus como la gripe”.

El primer caso de flurona se da en el contexto de un aumento de casos de gripe en Israel y cuando el gobierno hace frente a la cuarta ola de contagios del COVID-19 -especialmente las variantes ómicron y delta- con la cuarta dosis de la vacuna a los pacientes mayores o de riesgo.

Qué es la flurona, según la CDC



De acuerdo a un informe realizado en la página oficial del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) sobre la flurona, ambas enfermedades -coronavirus y gripe, o influenza- son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por diferentes virus. Esto da por tierra con la posibilidad de pensar a esta combinación de afecciones como una nueva variante del COVID-19.



El COVID-19 parece propagarse más fácilmente que la gripe, informa la CDC. “Sin embargo, a medida que más personas se vacunen por completo contra el coronavirus, la propagación del virus que lo causa debería disminuir”, señalan.

Debido a que algunos de los síntomas del coronavirus, gripe y otras enfermedades respiratorias son similares, para diferenciar cada una no se puede únicamente basarse en los síntomas. “Las personas pueden infectarse tanto con la gripe como con el virus que causa el coronavirus al mismo tiempo y presentar síntomas tanto de la influenza como del COVID-19″, dice la página oficial de la institución que rige el control de las enfermedades en los Estados Unidos.

Ambas enfermedades tienen una manera similar de transmitirse, a través de partículas grandes y pequeñas que se pueden contagiar cuando la persona habla, tose o estornuda. La diferencia, siempre según la CDC, es que el coronavirus tiene una mayor capacidad de propagación.



En cuanto a las personas que corren mayor riesgo de verse afectadas con ambos virus, las dos afecciones coinciden en ser más riesgosas para adultos mayores, personas con afecciones médicas subyacentes (incluidos niños) y mujeres embarazadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, asegura que es posible “contraer ambas enfermedades al mismo tiempo” y que ambas comparten síntomas similares, como tos, secreción nasal, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y fatiga. Según esta organización, “la forma más eficaz de prevenir la hospitalización y el COVID-19 grave y la influenza es la vacunación con ambas vacunas”.



El organismo, además, dejó una lista de consejos para mantener alejadas tanto a la gripe como al coronavirus: “Continúe las medidas de prevención, como mantener al menos un metro de distancia de los demás, usar un tapabocas bien ajustado cuando no sea posible mantener la distancia, evitar lugares y entornos abarrotados y mal ventilados, abrir ventanas y puertas para mantener las habitaciones bien ventilado y lávese las manos con frecuencia”.