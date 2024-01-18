Encontraron una exótica espada vikinga en el fondo de un río congelado: una de las mejores jamás fabricadas

La Nación/GDA

Todas las semanas se viralizan distintos tipos de hallazgos a lo largo del planeta Tierra, que cuentan cómo era la vida en el pasado y, en algunos casos, sirven de material científico para plantear nuevas hipótesis sobre nuestros antecesores. En esta ocasión, se encontró una exótica espada vikinga de mil años de antigüedad en el río Wisla de Polonia y su casi perfecta conservación sorprendió a todos, pero es una muestra más de la alta calidad de armas que se fabricaban en aquellos años.

En las profundidades del mar y de la tierra se encuentran una infinidad de tesoros por descubrir, que lograron perdurar a lo largo de los años gracias a las condiciones climáticas que lo permitieron, el entorno y el material con el cual fue construido. Este hallazgo se dio mientras los trabajadores realizaban operaciones de dragado en el río Wisla, en la ciudad de Wroclawek.

En un momento, se encontraron con “un objeto metálico alargado” en el agua, pero una vez que los profesionales la examinaron en profundidad, determinaron que se trataba de una espada vikinga de mil años de antigüedad.

Los hombres libres, según las leyes vikingas, dictaban que tuvieran armas como lanzas, espadas y hachas para la batalla. Pero no solo servía para esto, ya que también eran símbolos de estatus en esa sociedad y las empuñaduras se decoraban finamente con plata, cobre y bronce. Entre más cara era para fabricar, más alto era el estatus.

En este caso, los arqueólogos de la Universidad Nicolás Copérnico de Torum llevaron adelante las investigaciones y cuando radiografiaron esta arma, aseguraron de que se trataba de un ejemplar del 950 d.C. Como si esto fuera poco, también hallaron la leyenda “Ulfberht”. Estas espadas tenían una hoja de alta tecnología para la época y son consideradas las mejores jamás fabricadas: tenían fuerza, filo y flexibilidad.

Estas cualidades eran muy apreciadas por los guerreros y un problema para los enemigos que desconocían el proceso de fabricación de los mismos. Una rareza de esta arma yace en que solo existen ocho tipos de espadas en Polonia y unas 170 Ulfberhts en el resto de Europa, que datan del 800 al 1000 d.C.

Sambor Gawiński, parte de la investigación, dialogó con DailyMail y explicó: “Este es un hallazgo extremadamente valioso. Sabemos que estas espadas llamadas Ulfberht se fabricaron en algún lugar de Europa Central, pero no se sabe exactamente dónde. Fueron fabricados utilizando métodos muy específicos, utilizando acero al carbono y una composición muy precisa”.

Las espadas Ulfberhts se han creado con un metal tan puro que desconcierta a los investigadores, pero lo más curioso es que recién en la Revolución Industrial se inventó la tecnología para forjar este metal. En un primer momento, las hojas vikingas se crearon con una técnica llamada soldadura por patrones, que significaba que había que forjar hierro y acero dulce. Pero con el correr del tiempo, las hojas se imprimieron con marcas específicas, que se cree que era el nombre de cada fabricante, como es el caso de las Ulfberht.