Qué se celebra hoy, viernes 6 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 6 de noviembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia. La fecha reúne episodios políticos, conflictos internacionales e hitos culturales que forman parte de las efemérides más recordadas.

Qué se celebra este 6 de noviembre

El 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001.

La fecha busca alertar sobre las consecuencias de los conflictos bélicos para los ecosistemas, los recursos naturales y las comunidades que dependen de ellos. La contaminación de las fuentes de agua, la destrucción de bosques y la degradación de los suelos pueden provocar daños que persisten mucho después del fin de los combates. La jornada recuerda que la protección del medio ambiente es una parte esencial de la construcción de una paz duradera y de la recuperación de las sociedades afectadas por los conflictos.

Soldados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Agencia EFE

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de noviembre

2012: En EE.UU., el presidente demócrata Barack Obama es reelegido al lograr el respaldo de los norteamericanos para permanecer cuatro años más al frente de la Casa Blanca, en unas elecciones muy disputadas con el republicano Mitt Romney.

Barack Obama. Foto: AFP

1991: En la Unión Soviética se finiquita al KGB, en uno de los hechos históricos más significativos en la etapa final del bloque soviético.

1975: En la agonía final del dictador español Francisco Franco, el rey Hassan II de Marruecos organiza una marcha para ocupar la colonia del Sahara. Ese día, una columna de 75.000 marroquíes llega hasta el punto donde se encuentran las alambradas españolas.

1962: En la Asamblea General de las Naciones Unidas se adopta una resolución que condena la política segregacionista del Apartheid de África del Sur y solicita al resto de los estados miembros que pongan fin a las relaciones económicas y militares con ese país.

1911: En México, Francisco Madero asume la presidencia del país. Su llegada al poder marcó un proceso democrático atravesado por tensiones sociales y alzamientos armados que definieron aquella etapa de la vida política mexicana.

1860: En EE.UU., el republicano Abraham Lincoln gana las elecciones presidenciales. Su triunfo abrió una etapa decisiva para el país, con la abolición de la esclavitud como eje de su mandato y el posterior estallido de la Guerra de Secesión.

Abraham Lincoln. Foto: Wikimedia Commons.

1813: En México, se produce la declaración de la independencia del dominio español decretada por el Congreso de Chilpancingo, con José María Morelos a la cabeza, al promulgarse el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional.

1804: Alejandro I, zar de Rusia, y Francisco II, emperador de Austria, acuerdan entrar en guerra contra Francia. Ambos países resolvieron movilizar una amplia fuerza militar contra Napoleón.

Quiénes nacieron un 6 de noviembre

1814: Nace en Dinant Adolphe Sax, fabricante de instrumentos musicales e inventor del saxofón, una figura central para la evolución de la música moderna.

1771: Nace en Praga Aloys Senefelder, inventor alemán que ideó y desarrolló la técnica de impresión por medio de la litografía.

1494: Nace Solimán II el Magnífico, sultán otomano desde 1520, bajo cuyo mandato el imperio turco alcanzó su mayor extensión territorial y un destacado auge cultural.

1479: Nace en Toledo Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, reina de Castilla y de Aragón, aunque el poder efectivo quedó en manos de otros integrantes de su entorno dinástico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.