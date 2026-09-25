Qué se celebra hoy, viernes 25 de setiembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, viernes 25 de setiembre de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy en la historia con hechos históricos y nacimientos destacados ocurridos en esta fecha.

Qué se celebra este 25 de setiembre

El 25 de setiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha promovida por la Federación Internacional Farmacéutica, conocida por sus siglas FIP, para destacar el papel fundamental que desempeñan los farmacéuticos en la promoción de la salud y el bienestar en todo el mundo. La jornada fue instaurada en 2009 durante un Consejo de la FIP celebrado en Estambul, Turquía, y la fecha fue elegida para conmemorar el día de fundación de la propia federación, creada el 25 de setiembre de 1912 en La Haya, Países Bajos

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de setiembre

1991. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se firman los Acuerdos de Paz de El Salvador entre el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí. El entendimiento fue un paso relevante dentro del proceso que buscó encauzar una salida negociada al conflicto.

1963. En República Dominicana, el presidente Juan Bosch es derrocado por una junta cívico-militar respaldada por Estados Unidos. Durante su breve gobierno había impulsado una Constitución de perfil progresista y democrático, centrada en las libertades públicas y la justicia social.

1957. En Little Rock, Arkansas, nueve estudiantes afroamericanos ingresan a la escuela secundaria Central bajo protección militar. El episodio se convirtió en un símbolo de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la integración escolar.

1956. Entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta Terranova con Escocia. La infraestructura permitió unir Europa con América y representó un avance decisivo en las comunicaciones internacionales.

1846. Las tropas estadounidenses del general Zachary Taylor toman la ciudad mexicana de Monterrey tras una semana de intensos combates. La ofensiva concluyó con una negociación luego del fuerte desgaste sufrido por ambos bandos, con centenares de bajas entre muertos y heridos.

1828. Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia, sobrevive a un intento de asesinato en el Palacio Presidencial de Santa Fé de Bógota. El episodio derivó en la posterior captura y enjuiciamiento de los responsables de la conspiración.

1789. El Congreso de Estados Unidos aprueba las 12 primeras enmiendas a la Constitución. De ese conjunto, 10 serían luego ratificadas y pasarían a integrar la Declaración de Derechos, base de varias garantías fundamentales como la libertad de religión, expresión, asamblea y prensa.

1728. José Patiño funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio con la zona venezolana. La entidad tuvo un papel central en la actividad mercantil de la época, en especial por el control del cacao.

1513. Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico en el istmo de Panamá, al que llama Mar del Sur. Se trata de uno de los hechos históricos más citados de un día como hoy por su impacto en la exploración y el conocimiento geográfico.

1506. En España es nombrado regente el cardenal Cisneros tras la muerte de Felipe I. La decisión abrió una nueva etapa política en la Corona de Castilla y figura entre las efemérides relevantes de la fecha.

1493. Cristóbal Colón inicia su segundo viaje al Nuevo Mundo al partir desde Cádiz con una flota de 17 navíos. La expedición tuvo como objetivos explorar, colonizar y expandir la presencia española en los territorios descubiertos anteriormente.

1396. Tiene lugar la batalla de Nicópolis, en la que los otomanos derrotan a los cruzados liderados por Segismundo de Hungría. La victoria consolidó el avance otomano en Europa y modificó el equilibrio político y militar de la región.

Quiénes nacieron un 25 de setiembre

1932. Nace en Cebreros, Ávila, Adolfo Suárez González, abogado y político español. Años más tarde sería presidente del Gobierno de España y una figura central en la transición democrática de ese país.

1906. Nace en San Petersburgo Dmitri Shostakóvich, compositor ruso considerado entre los más importantes del siglo XX. Su obra recibió influencias de autores como Bach, Beethoven, Mahler y Berg.

1897. Nace en New Albany, Estados Unidos, el escritor William Faulkner. El novelista sería reconocido como una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX y obtendría el Premio Nobel de Literatura en 1949.

1877. Nace en Guaymas, Sonora, Plutarco Elías Calles, pedagogo, militar y político mexicano. Con el tiempo se convertiría en presidente de México y en una figura influyente de la vida política del país.

1683. Nace en Dijon Jean-Philippe Rameau, compositor francés del barroco tardío. Fue además clavecinista y autor de óperas que alcanzaron gran reconocimiento en la música europea.

1599. Nace en Bissone Francesco Borromini, arquitecto italiano y uno de los máximos exponentes del barroco. Su producción es recordada por la originalidad de sus formas y por su fuerte influencia en la arquitectura posterior.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.