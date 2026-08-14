Qué se celebra hoy, viernes 14 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 14 de agosto de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes para entender esta jornada en la historia.

Qué se conmemora cada 14 de agosto

El 14 de agosto del año 1968 falleció Liber Arce. El estudiante de 28 años, considerado el primer mártir estudiantil en Uruguay, murió como consecuencia de las heridas de balas recibidas por parte de las fuerzas policiales alrededor de la Facultad de Veterinaria.

La fecha de muerte del estudiante universitario militante de la Juventud Comunista derivó en que en la actualidad ese día se tome como conmemoración del Día de los Mártires Estudiantiles. Jornada donde se realizan marchas y actos en la Universidad de la República.

Manifestación por el Día de los Mártires Estudiantiles. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de agosto

1945. Japón se rinde a los aliados, después de los bombardeos atómicos sobre territorio japonés. La aceptación de las condiciones acordadas en la Conferencia de Postdam marcó el cierre de la II Guerra Mundial en todos sus frentes, en uno de los hechos históricos más trascendentes de un día como hoy.

Bomba atómica tirada por Estados Unidos sobre Nagasaki.

1912. Tropas norteamericanas al mando del general Butler invaden Nicaragua y ocupan las calles de Managua. La intervención se produjo tras el pedido de auxilio del presidente Adolfo Díaz, en medio de una insurrección popular que amenazaba con derrocar al Gobierno.

1881. Carlos Juan Finlay presenta ante la Conferencia Sanitaria Internacional, en Washington, su demostración sobre el papel del mosquito Aedes aegypti en la transmisión de la fiebre amarilla. El hallazgo resultó decisivo para combatir una enfermedad que provocaba epidemias devastadoras en América.

1880. Concluye la construcción de la catedral de Colonia, en Alemania, considerada la mayor iglesia gótica del norte de Europa. La obra había comenzado en 1248 y se convirtió en una referencia arquitectónica e histórica del continente.

1843. La rebelión de los indios semínolas en la península de Florida es aplastada por el ejército de Estados Unidos tras siete años de enfrentamientos. El conflicto dejó importantes pérdidas humanas y económicas, además de consecuencias devastadoras para el pueblo semínola.

1502. En el cuarto viaje de Cristóbal Colón, sus expedicionarios desembarcan en la actual Honduras, en la desembocadura del Río Tinto. Ese episodio quedó registrado entre las efemérides más significativas de la exploración europea en América.

1415. Enrique V, rey de Inglaterra, desembarca con sus tropas en Harfleur, en Francia, para iniciar la invasión del territorio galo. La campaña se inscribe entre los hechos históricos centrales de la prolongada disputa entre ambas coronas.

1385. Las tropas de Joao I de Portugal, dirigidas por Nuno Alvares, vencen al ejército castellano de Juan I en la batalla de Aljubarrota. La victoria confirmó la independencia portuguesa de Castilla y consolidó a la dinastía de Avís.

1227. En Toledo, el rey Fernando III y el arzobispo Rodrigo de Rada colocan la primera piedra de la futura catedral gótica. El proyecto siguió un modelo cercano al de Notre-Dame de París y se transformó en una de las grandes construcciones medievales de España.

1084. El Cid, al mando del ejército de la Taifa de Zaragoza, vence en la Batalla de Morella a la coalición formada por el rey Al-Mundir de Lérida y Sancho Ramírez de Aragón. El triunfo le permitió capturar a varios nobles aragoneses y obtener un importante rescate.

Quiénes nacieron un 14 de agosto

1777. Nace en Rudkobing, Dinamarca, el físico y químico Hans Christian Orsted. Su trabajo científico sería clave para descubrir la acción magnética de las corrientes eléctricas, un aporte fundamental para la física moderna.

1770. Nace en Ciudad de México Mariano Matamoros y Guridi, sacerdote liberal mexicano. Su figura quedó ligada a la guerra de Independencia de México, proceso en el que tuvo una activa participación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.