Día de los Mártires Estudiantiles 2026: dónde y cuándo será la marcha universitaria

El viernes 14 de agosto de 2026 se conmemora el Día de los Mártires Estudiantiles en Uruguay. La convocatoria comenzará en la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) a las 18:00 horas, para luego partir hacia la plaza 1º de Mayo, frente al Palacio Legislativo.

Luego de culminado el acto principal, la jornada contará con la participación de bandas como Trotsky Vengarán, Cayó la Cabra, Papina de Palma y Casi Guille.

La conmemoración recuerda el fallecimiento de Líber Arce en el año 1968, considerado el primer mártir estudiantil en Uruguay, a raíz de heridas de bala por parte de las fuerzas policiales durante una marcha que protestaba alrededor del boleto estudiantil. Según indica Udelar, “luego de la muerte de Líber Arce, varios estudiantes de distintas instituciones educativas uruguayas fueron atacados, asesinados, o secuestrados y luego muertos, cuando participaban de manifestaciones, reuniones, pegatinas u otras actividades relacionadas con su militancia estudiantil”

Cuándo es el acto del Día de los Mártires Estudiantiles de 2026 en Uruguay

Según explicó Gonzalo Samudio, responsable de la organización de la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU), la conmemoración comenzará en la avenida 18 de julio, en la explanada de Udelar, sobre el horario de las 18:00 horas.

Posteriormente, la marcha continuará hacia el acto principal que se desarrollará en la plaza 1º de Mayo en la calle avenida de las Leyes esquina General Flores, frente al Palacio Legislativo. Tras el acto se espera un cierre musical con una serie de conjuntos entre los que participarán Trotsky Vengarán y la murga Cayó la Cabra.

Afiche del Día de los Mártires Estudiantiles 2026 Foto: asceepfeuu/Instagram

Además, diversas universidades han informado del cese de sus actividades cerca de las 17:00 horas a raíz de la conmemoración.

En un comunicado publicado en el sitio web del Pit-Cnt en relación a la conmemoración de la jornada estudiantil, se indicó que durante la mañana del viernes 14 de agosto algunos estudiantes recorrerán los cementerios del Buceo, del Norte y del Cerro para realizar homenajes a los mártires estudiantiles.

“Es una actividad que no se ha realizado antes y tiene como propósito darle un cuidado a las tumbas y realizar algunas oratorias con el consentimiento de las familias” indicó Samudio, responsable de la organización de la FEUU.

Movilizacion estudiantil en protesta por el presupuesto para la educacion publica, en el dia conmemorativo de los martires estudiantiles asesinados durante el terrorismo de Estado, desde la Udelar hacia la Plaza 1 de Mayo en Montevideo, ND 20230814, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Los mártires estudiantiles uruguayos homenajeados son: