Qué se celebra hoy, viernes 12 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, viernes 12 de junio de 2026, esta fecha reúne efemérides vinculadas a hechos históricos y nacimientos destacados. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de un día como hoy en la historia.

Esto se festeja cada 12 de junio

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha reconocida por las Naciones Unidas, con el propósito de combatir el trabajo infantil alrededor del mundo. Según la ONU, 138 millones de niños siguen siendo sometidos a trabajar en todo el mundo, con casi 54 millones en trabajos de riesgo, a pesar que desde el 2000 se ha reducido a la mitad la cantidad de niños que trabajan. "La progresión actual es demasiado lenta y el mundo no va por buen camino para alcanzar el objetivo mundial de acabar con esta práctica", afirma la ONU.

La Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) piden a los gobiernos acelerar acciones: invertir en protección social para evitar el trabajo infantil, fortalecer los sistemas de cuidado y prevención, garantizar educación de calidad para todos, promover empleo digno y hacer cumplir las leyes para responsabilizar a las empresas y erradicar la explotación infantil.

Explotación infantil. Foto: Unión Europea en Uruguay.

Eventos históricos que ocurrieron un 12 de junio

2016. En Orlando, Florida, se produjo una masacre en un club nocturno frecuentado por la comunidad LGBTQ+, en un ataque que dejó 50 personas asesinadas y más de medio centenar de heridos. El agresor, que dijo actuar en nombre del Estado Islámico, fue abatido por fuerzas especiales tras varias horas de tensión con rehenes en el lugar.

Masacre terrorista cometida en en Orlando, Florida, en 2016. UNIVISION FLORIDA CENTRAL / HAND/EFE

1991. Boris Yeltsin fue elegido como primer presidente de Rusia por voto directo, en un contexto marcado por la desintegración de la Unión Soviética. Su llegada al poder abrió una nueva etapa política en el país, atravesada luego por crisis económicas, corrupción y el conflicto en Chechenia.

1985. España y Portugal firmaron en Madrid el tratado de adhesión a la Comunidad Europea. El acuerdo marcó un paso decisivo en la integración de ambos países al bloque continental y se hizo efectivo al comenzar 1986.

1964. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua en Sudáfrica por sabotaje, en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del régimen del apartheid. Junto a él, otros siete acusados recibieron la misma pena en una sentencia que tuvo fuerte repercusión internacional.

Nelson Mandela.

1935. Bolivia y Paraguay firmaron el alto el fuego en la guerra del Chaco, un conflicto que dejó unos 100.000 muertos. La disputa, atravesada por intereses petroleros en la región, concluiría formalmente con la firma de la paz definitiva tres años después.

1901. La Asamblea Constituyente de Cuba aprobó la incorporación de la Enmienda Platt a la Constitución de la República. La decisión consolidó una fuerte injerencia de Estados Unidos sobre la isla y limitó su margen de autonomía política.

1898. Emilio Aguinaldo proclamó la independencia de Filipinas, en medio de la crisis del dominio colonial español. Aunque el proceso abrió una etapa de organización democrática, más tarde derivó en un nuevo conflicto cuando Estados Unidos pasó a controlar el archipiélago.

1824. El Salvador promulgó su primera Constitución Política, considerada la primera decretada en toda América Central. El texto recogió influencias de tradiciones jurídicas de Estados Unidos, Francia y España.

1776. La convención de Virginia adoptó la primera declaración de derechos del hombre, redactada por George Mason. El documento se transformó en una referencia clave para las ideas modernas de libertad y garantías individuales.

Quiénes nacieron un 12 de junio

1929. Nació en Frankfurt am Main Ana Frank, autora de uno de los testimonios más difundidos sobre la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su diario se convirtió con el tiempo en un símbolo universal contra la barbarie y la intolerancia.

Ana Frank.

1924. Nació en Milton, Massachusetts, George H. W. Bush, político estadounidense que llegó a ser el 41.º presidente de Estados Unidos. Su figura quedó asociada a transformaciones globales como el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo.

1871. Nació en la provincia filipina de Pampanga Mamerto Natividad, militar y dirigente revolucionario de la lucha contra el dominio colonial español. Fue comandante en jefe del ejército revolucionario de Luzón Central y firmante de la Constitución de la República de Biac-na-Bató.

1827. Nació en Hirzel Johanna Spyri, escritora suiza conocida mundialmente por la novela infantil Heidi. Su obra alcanzó gran repercusión por retratar un universo bucólico, atravesado por la infancia, la naturaleza y valores morales y religiosos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.