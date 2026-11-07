Qué se celebra hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan saber qué se celebra hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, esta fecha reúne efemérides con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca. Un día como hoy permite repasar acontecimientos relevantes del pasado y comprender por qué estas efemérides siguen despertando interés.

Qué conmemoraciones hay los 7 de noviembre alrededor del mundo

Un 7 de noviembre de 1867 nació en Varsovia Marie Curie, científica pionera en el estudio de la radiactividad y una de las figuras más importantes de la ciencia moderna. Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel: el de Física en 1903, compartido con Pierre Curie y Henri Becquerel, y el de Química en 1911, por sus investigaciones sobre el radio y el polonio. Sus aportes contribuyeron al desarrollo de la física nuclear y de las aplicaciones médicas de la radiación, y su legado sigue siendo una referencia en la historia de la ciencia.

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de noviembre

1991. El Partido Comunista de la Unión Soviética fue proscrito en Rusia, en un contexto de desintegración de la URSS y reconfiguración política en el espacio postsoviético. Más tarde surgiría el Partido Comunista de la Federación Rusa, mientras en otras exrepúblicas también se formarían fuerzas comunistas de relevancia.

1949. En Costa Rica se aprobó una nueva Constitución que mantuvo en líneas generales el modelo de la Carta de 1871, aunque incorporó cambios de gran alcance institucional. Entre ellos se destacaron la abolición del ejército como institución permanente, el voto femenino, el recurso de amparo y la creación del Tribunal Supremo de Elecciones.

1936. En el marco de la Guerra Civil Española, las tropas nacionales del general Franco llegaron a la Ciudad Universitaria, en las puertas de Madrid. La defensa de la capital contó con la intervención de las Brigadas Internacionales y la resistencia se prolongó durante casi dos años y medio.

1929. En Manhattan, Nueva York, abrió al público el Museo de Arte Moderno, conocido como MoMA, una institución concebida para exhibir obras de vanguardia del siglo XX. El proyecto fue impulsado por Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss y Mary Quinn Sullivan, en momentos en que ese tipo de arte encontraba escaso lugar en otros museos.

1917. En Rusia, un golpe de Estado contra el régimen zarista llevó a Lenin al poder, en medio de una profunda crisis política, social y económica agravada por la Primera Guerra Mundial. El proceso abrió una nueva etapa en la historia del país y se convirtió en uno de los hechos históricos más influyentes del siglo XX.

1811. En América del Norte se libró la batalla de Tippecanoe, donde una fuerza expedicionaria estadounidense comandada por William Henry Harrison derrotó a guerreros shawnee dirigidos por Tecumseh. El enfrentamiento debilitó el proyecto de una confederación indígena unida frente al avance estadounidense.

1504. Cristóbal Colón llegó al puerto de Sanlúcar de Barrameda tras completar su cuarto y

último viaje. Enfermo y agotado, regresó a Castilla con la intención de reclamar derechos que consideraba propios, aunque sus gestiones no prosperaron.

Quiénes nacieron un 7 de noviembre

1913. Nació Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés, reconocido como una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX. Entre sus obras más conocidas figura El extranjero, y en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura.

1879. Nació Lev Davídovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético que tuvo un papel central en la revolución bolchevique. También fue el creador del Ejército Rojo, actor decisivo durante la Guerra Civil rusa.

1867. Nació Marie Curie, científica polaca naturalizada francesa y pionera en el estudio de las radiaciones. Su trayectoria la convirtió en una referencia ineludible de la ciencia moderna y obtuvo el Premio Nobel de Física en 1903.

1598. Nació Francisco de Zurbarán, pintor español del barroco y figura destacada de la pintura religiosa. Su obra se distinguió por una intensa fuerza visual y un profundo sentido místico, rasgos que lo consolidaron como uno de los grandes artistas de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.