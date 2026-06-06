Día D y más celebraciones de hoy, sábado 6 de junio de 2026: efemérides en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 6 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se festeja este 6 de junio

El Desembarco de Normandía, también conocido como el Día D, ocurrió el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las operaciones militares más grandes y decisivas de la historia, marcando el inicio de la liberación de Europa occidental del control nazi.

Eventos históricos que ocurrieron un 6 de junio

1944. Comienza el Día D con la Operación Overlord, dirigida por Dwight Eisenhower, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía, en una ofensiva decisiva para la liberación de Francia y el avance sobre Alemania.

1821. En Perú se libra la batalla de Higos-Urco, en las inmediaciones de Chachapoyas. Allí, las fuerzas patriotas vencen a las realistas, en un episodio clave del proceso que impulsó la independencia peruana del dominio español.

1801. Se firma el tratado de Badajoz, que pone fin a la llamada Guerra de las Naranjas entre España y Portugal. El acuerdo se concreta luego de que se alcanzara el objetivo de cerrar los puertos portugueses al comercio inglés.

1742. Una escuadra inglesa de más de 50 navíos y 14.000 hombres aparece frente a La Habana y sorprende a las autoridades españolas. La ciudad organiza su defensa de urgencia y resiste el asedio en uno de los hechos históricos más relevantes ocurridos un día como hoy.

1654. En Suecia, la reina Cristina abdica en favor de su primo Carlos Gustavo. La decisión se produce por su creciente rechazo a las obligaciones oficiales y marca un cambio político de importancia en la monarquía sueca.

1644. Las fuerzas manchúes de la dinastía Qing capturan la ciudad de Peking durante el colapso de la dinastía Ming. A partir de entonces, establecen allí la capital de un imperio que se extenderá hasta comienzos del siglo XX.

1523. Gustav Vasa es elegido rey de Suecia, hecho que señala el final de la Unión de Kalmar. Su llegada al trono abrirá una nueva etapa política y religiosa para el país, con impulso al luteranismo y al desarrollo económico.

1391. En Sevilla se produce un violento ataque contra la comunidad judía, en medio de un clima de fervor religioso y antisemitismo. El asalto deriva en saqueos, incendios y asesinatos masivos que dejaron una profunda huella en la historia de la ciudad.

Quiénes nacieron un 6 de junio

1875. Nace en Lübeck Thomas Mann, novelista y crítico alemán, considerado una de las grandes figuras de la literatura del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La montaña mágica y Muerte en Venecia.

1799. Nace en Moscú Aleksandr Serguéievich Pushkin, escritor y poeta ruso, señalado como fundador de la literatura rusa moderna. Su producción tuvo una influencia decisiva en el romanticismo y en el desarrollo de las letras de su país.

1606. Nace en Ruan Pierre Corneille, dramaturgo francés de gran prestigio en el teatro del siglo XVII. Su obra ocupa un lugar central junto a autores como Molière y Racine en la tradición literaria francesa.

1599. Nace en Sevilla Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, uno de los máximos exponentes de la pintura española. Su legado artístico lo convirtió en una figura fundamental del barroco y en un nombre central de la historia del arte.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.