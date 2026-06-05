Día Mundial del Medioambiente y más celebraciones de hoy, viernes 5 de junio de 2026: efemérides en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 5 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Qué se conmemora el 5 de junio

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente, impulsado por Naciones Unidas. Esta jornada fue establecido por primera vez en 1972 y ahora es dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Manos sostienen tierra con planta. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de junio

2011: En Perú, Ollanta Humala ganó las elecciones presidenciales tras imponerse en la segunda vuelta. Su triunfo marcó la llegada del primer gobernante de izquierda elegido en las urnas en la historia del país, en un contexto de fuerte atención regional.

1968: Robert F. Kennedy resultó herido de muerte en Los Ángeles, luego de recibir disparos al finalizar un mitín en el Hotel Ambassador. El atentado conmocionó a Estados Unidos en plena campaña presidencial y se convirtió en uno de los episodios más impactantes de ese año.

1967: Comenzó la Guerra de los Seis Días con el ataque de Israel sobre fuerzas sirias y egipcias concentradas en sus fronteras. El conflicto, breve pero de enorme impacto geopolítico, terminó con una rápida victoria israelí y dejó miles de víctimas.

1963: El ministro de Defensa británico John Profumo presentó su renuncia tras el escándalo generado por su relación con Christine Keeler. El caso tuvo repercusiones políticas y de seguridad nacional en el Reino Unido, en medio de la Guerra Fría.

1947: George Marshall anunció en la Universidad de Harvard el Programa de Reconstrucción Europeo, que luego sería conocido como Plan Marshall. La propuesta se transformó en una de las iniciativas clave para la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

1944: Roma celebró la entrada de las tropas aliadas luego de la retirada alemana, en una escena que fue considerada una victoria de alto valor simbólico y militar. La capital italiana se convirtió así en la primera gran capital del Eje en ser tomada por los aliados.

1900: Soldados británicos al mando de Frederick Roberts tomaron la ciudad de Pretoria durante la Segunda Guerra de los Bóer. La ocupación no puso fin al conflicto, ya que los boers continuaron la resistencia mediante tácticas de guerrilla.

1883: Partió de París hacia Estambul el tren de lujo que pronto sería conocido como el Orient Express. El servicio se volvió un emblema del transporte europeo por su recorrido, su exclusividad y el refinamiento de sus vagones.

1849: Dinamarca aprobó su Constitución y adoptó la monarquía constitucional como forma de gobierno. Ese cambio institucional fue un paso decisivo dentro del proceso democrático del país, aunque también abrió tensiones en la región de Schleswig.

Quiénes nacieron un 5 de junio

1900: Nació en Budapest el físico Dennis Gabor, reconocido por inventar la holografía. Su aporte científico sería distinguido décadas más tarde con el Premio Nobel de Física.

1898: Nació en Fuente Vaqueros Federico García Lorca, una de las figuras centrales de la literatura española. Su obra poética y teatral renovó de manera profunda la tradición cultural de su país.

1883: Nació en Cambridge John Maynard Keynes, economista británico y referente decisivo de la macroeconomía moderna. Sus ideas tuvieron una influencia determinante en la teoría económica del siglo XX.

1878: Nació José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa, uno de los principales líderes de la Revolución mexicana. Su actuación militar fue clave en la lucha contra el régimen de Victoriano Huerta.

1723: Nació en Kirkcaldy Adam Smith, filósofo y economista escocés considerado uno de los padres de la economía clásica. Su pensamiento dejó una huella perdurable en la teoría económica y política occidental.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.