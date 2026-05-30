Qué se celebra hoy, sábado 30 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 30 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos que marcaron distintas épocas.

Qué se celebra este 30 de mayo

El Día Internacional de la Papa se celebra el 30 de mayo para rendir homenaje a uno de los cultivos más importantes del mundo: la papa. Este día destaca la importancia de este alimento en la dieta mundial, su contribución a la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza, además de su impacto en la agricultura, la economía y la cultura de muchos países.

Eventos históricos que ocurrieron un 30 de mayo

1972. Richard Nixon y Leonid Brézhnev firmaron en Moscú los acuerdos SALT sobre limitación de armas nucleares. El entendimiento se convirtió en uno de los hitos diplomáticos de la Guerra Fría y permaneció vigente durante tres décadas.

1967. La región sudoriental de Nigeria proclamó su independencia como República de Biafra. La decisión derivó semanas después en una guerra devastadora, con consecuencias humanitarias de enorme magnitud.

1926. En Portugal triunfó el "pronunciamiento de Braga", encabezado por el general Gomes da Costa. El episodio dio paso a un régimen militar signado por la censura, la corrupción y una fuerte inestabilidad política.

1635. Fernando II de Habsburgo y el electorado de Sajonia firmaron la paz de Praga. El acuerdo puso fin a la guerra sueca, considerada la tercera fase de la Guerra de los Treinta Años.

1588. Zarpó de Lisboa el último buque de la Armada Invencible con destino a la campaña contra Inglaterra. La expedición, que haría escala en La Coruña, terminaría en un fracaso militar y marítimo.

1574. Enrique III fue proclamado rey de Francia, convirtiéndose en el último monarca de la casa de Valois. Su reinado quedó atravesado por las guerras de religión y por una profunda crisis política en el reino.

1536. Enrique VIII contrajo matrimonio con Jane Seymour en Inglaterra. De esa unión nacería Eduardo VI, el único hijo varón y heredero del monarca inglés.

1498. Cristóbal Colón partió desde Sanlúcar de Barrameda para emprender su tercer viaje al Nuevo Mundo. La expedición marcaría un punto de inflexión en su trayectoria, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su gobierno en América.

1108. Las tropas de Alfonso VI sufrieron una dura derrota en la batalla de Uclés frente a los almorávides. El revés tuvo consecuencias políticas y militares para los reinos cristianos en la península ibérica.

Quiénes nacieron un 30 de mayo

1903. Nació en Louisville Countee Cullen, uno de los poetas más reconocidos del Renacimiento de Harlem. Su obra se destacó por el tratamiento de los temas raciales y por la sensibilidad de su escritura.

1846. Nació en San Petersburgo Peter Carl Fabergé, célebre joyero ruso. Su nombre quedó asociado a refinadas piezas de orfebrería, especialmente los famosos huevos de Pascua elaborados en oro y esmalte.

1220. Nació en Vladímir Alexander Nevsky, figura central de la historia rusa medieval. Fue reconocido por sus victorias militares y por su papel político ante el avance de fuerzas extranjeras en la región.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.