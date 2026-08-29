Qué se celebra hoy, sábado 29 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, sábado 29 de agosto de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha.

Qué se celebra este 29 de agosto

El Día del Licenciado en Enfermería, celebrado el 29 de agosto, es una fecha que conmemora el nacimiento del doctor Carlos Nery, fundador de la primera escuela de enfermería profesional en Uruguay en 1912. Esta celebración busca reconocer el trabajo de los licenciados en la atención de los pacientes, las familias y la comunidad.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de agosto

1929: Al tomar tierra en Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos, el dirigible alemán Graff Zeppelin se convirtió en la primera nave voladora de su clase en dar la vuelta al mundo. La travesía se completó tras 21 días en el aire y cerca de 35.000 kilómetros recorridos.

1862: Giuseppe Garibaldi, en su intento por avanzar en la unidad de Italia, procuró ocupar los Estados Pontificios, que estaban bajo protección francesa. Tras un enfrentamiento con tropas reales italianas, fue apresado junto con sus guerrilleros.

1842: China y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Nankin, que puso fin a la Guerra del Opio iniciada tres años antes. Entre sus consecuencias más relevantes, China cedió Hong Kong.

1831: Michael Faraday realizó en Londres un experimento con el que descubrió la inducción electromagnética. Ese principio resultó fundamental para el desarrollo posterior de transformadores, generadores, motores eléctricos y otras tecnologías.

1825: Se estableció el Tratado de Río de Janeiro, por el que Portugal reconoció la independencia de Brasil tras la llamada Guerra de Independencia de Brasil. El acuerdo también reservó a Juan VI de Portugal el título de Emperador de Brasil y fijó una indemnización para la corona portuguesa.

1756: El ejército de Federico II de Prusia cruzó la frontera e invadió Sajonia, dando inicio a la Guerra de los Siete Años. El conflicto se extendería hasta 1763 con la victoria de Prusia y Gran Bretaña.

1526: En la batalla de Mohács, las tropas otomanas comandadas por Solimán II el Magnífico derrotaron al ejército de Luis II de Hungría y Bohemia. La caída del monarca, sin dejar herederos, abrió un escenario crítico para Hungría.

1261: Jacques Pantaleón fue elegido papa con el nombre de Urbano IV. Durante su pontificado instauró la fiesta del Corpus Christi.

70: Se produjo la caída de Jerusalén y la segunda destrucción del Templo a manos del ejército romano comandado por Tito Flavio Sabino Vespasiano. El hecho marcó el final del asedio iniciado tras la revuelta judía del año 66.

Quiénes nacieron un 29 de agosto

1874: En Sevilla nació Manuel Machado, uno de los poetas más representativos del modernismo español. Fue hermano del también poeta Antonio Machado.

1809: Nació en Cambridge, Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, médico, escritor y poeta estadounidense. Fue una de las figuras literarias más reconocidas del siglo XIX y autor del poema "Old Ironsides".

1780: En Montauban nació Jean Auguste Dominique Ingres, conocido como Dominique Ingres, una figura central del neoclasicismo francés. Su obra destacó tanto por los desnudos femeninos como por retratos de gran sobriedad y energía.

1632: Nació cerca de Bristol el filósofo inglés John Locke, considerado padre del empirismo y del liberalismo. Entre sus obras más influyentes se encuentra "Ensayo sobre el entendimiento humano".

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.