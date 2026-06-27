Qué se celebra hoy, sábado 27 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, sábado 27 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia.

Qué se celebra este 27 de junio

El 27 de junio se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo, dos de los apóstoles más importantes del cristianismo. Esta fecha conmemora la vida, el trabajo y los sacrificios de estos dos grandes santos, quienes fueron pilares fundamentales en la difusión del mensaje de Jesús y en la formación de la iglesia primitiva. La festividad de San Pedro y San Pablo es especialmente significativa en la Iglesia Católica, así como en otras tradiciones cristianas y se celebra con diversas ceremonias litúrgicas y actividades religiosas en todo el mundo.

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de junio

1991: Tanques, tropas y aviones yugoslavos invaden la pequeña república de Eslovenia, 48 horas después de la declaración de su independencia. El episodio marcó una nueva escalada en la crisis balcánica y anticipó el desenlace que consolidaría la separación eslovena.

1986: La Corte Internacional de Justicia declara a Estados Unidos culpable de violar el derecho internacional por apoyar a la Contra en Nicaragua. El fallo estableció que debía indemnizar al país centroamericano, en un caso de fuerte repercusión diplomática.

1973: En Uruguay, el presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disuelve las cámaras del Congreso y crea un Consejo de Estado. El hecho dio inicio a la dictadura cívico-militar, una de las etapas más graves de la historia reciente del país.

Reproducción de la primera página del periódico El País del día 27 de junio de 1973. Foto Archivo El País.

1910: Porfirio Díaz resulta reelecto por séptima vez como presidente de México. La oposición denunció manipulación en los resultados, en un contexto político atravesado por el crecimiento del movimiento antirreeleccionista.

1871: El yen se convierte en la unidad monetaria oficial de Japón. La medida puso fin al intercambio de monedas locales emitidas por señores feudales y consolidó un sistema monetario unificado.

1806: Una fuerza británica al mando de William Carr Beresford ocupa la ciudad de Buenos Aires en el marco de la primera invasión inglesa. La ocupación sería revertida semanas después por milicias locales lideradas por Santiago de Liniers.

1709: Tiene lugar la batalla de Poltava, en la actual Ucrania, donde el zar Pedro el Grande derrota a las tropas de Carlos XII de Suecia. La victoria rusa fue decisiva para el declive sueco como potencia europea.

1506: Fernando el Católico firma los acuerdos de Villafáfila con Felipe el Hermoso. El pacto implicó la renuncia al gobierno de Castilla, aunque conservó atribuciones vinculadas a órdenes religiosas y rentas de América.

Quiénes nacieron un 27 de junio

1880: Nace Helen Keller en Tuscumbia, Estados Unidos. La escritora y conferenciante se convirtió en una figura emblemática por su trayectoria personal y por su trabajo para combatir prejuicios sobre las discapacidades visuales y auditivas.

1462: Nace en Blois, Francia, Luis XII. Con el tiempo sería recordado por sus súbditos como el "padre del pueblo", una de las denominaciones más reconocidas de la monarquía francesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.