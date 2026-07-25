Qué se celebra hoy, sábado 25 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, sábado 25 de julio de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy en la historia con algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de la fecha.

Qué se celebra el 25 de julio

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, una jornada orientada a reconocer los aportes de las mujeres afrodescendientes, visibilizar las desigualdades que enfrentan y promover acciones contra el racismo y la discriminación, según información de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. La fecha fue instaurada en 1992, durante el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas realizado en Santo Domingo, y desde entonces funciona como un espacio de reflexión y reivindicación de derechos, además de destacar su participación en ámbitos sociales, políticos, culturales, académicos y comunitarios.

Esta conmemoración pone el foco en el concepto de “justicia reparatoria”, una propuesta que apunta a reflexionar sobre las consecuencias actuales e históricas del racismo estructural, fortalecer políticas públicas orientadas a la igualdad y garantizar derechos para esta población, de acuerdo con la misma fuente.

Comunidad afrodescendiente en Uruguay. Federico_Rodriguez_Bissio - Presidencia de la República

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de julio

2018. Un grupo de científicos italianos anunció que el radar instalado en la sonda espacial europea Mars Express detectó un gran lago de agua salada bajo la superficie del polo sur de Marte. El hallazgo reabrió el debate sobre la posibilidad de vida en el subsuelo del planeta rojo.

Planeta Marte. Foto de Archivo.

2000. El avión supersónico Concorde de Air France se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle de París. El accidente causó la muerte de las 109 personas a bordo y de otras cuatro en tierra, y quedó como un episodio decisivo en el final de la historia comercial de la aeronave.

1992. Se inauguraron en Barcelona las XXII Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 169 países y 9.367 deportistas. La apertura marcó uno de los acontecimientos deportivos más relevantes de ese año y figura entre las efemérides más recordadas de España.

1943. En Italia, el rey Víctor Manuel III declaró ilegal el Gobierno fascista y Benito Mussolini fue arrestado por la policía tras 21 años de dictadura. El episodio cambió el rumbo político del país en plena Segunda Guerra Mundial.

1909. Louis Blériot ganó el premio ofrecido por el diario británico Daily Mail al atravesar en aeroplano el Canal de la Mancha. El vuelo duró 37 minutos y se convirtió en uno de los hechos históricos más relevantes de los primeros años de la aviación.

1814. Cerca de las cataratas del Niágara, tropas británicas al mando del general Phineas Riall frustraron una invasión de Canadá por fuerzas de Estados Unidos dirigidas por Jacob Brown. La acción correspondió a la Batalla de Lundy's Lane, en el marco de la Guerra de 1812.

1814. George Stephenson, ingeniero inglés, puso en marcha su primera locomotora a vapor concebida para circular sobre carriles de hierro. El desarrollo fue un antecedente central en la expansión del transporte ferroviario.

1567. Diego de Losada fundó la ciudad de Caracas, actual capital de Venezuela. El hecho forma parte de las efemérides vinculadas a la organización territorial de la América hispana.

1537. Santiago de Guayaquil quedó establecida de manera definitiva tras su refundación y cambio de emplazamiento. A partir de entonces comenzó a consolidarse como astillero y puerto comercial al servicio de la Corona española.

1524. Pedro de Alvarado y Contreras fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, en las cercanías de Iximché, en la actual Guatemala. Siglos más tarde, el sitio sería reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

1139. El condado de Portugal pasó a convertirse en reino tras la proclamación de Alfonso I por parte de sus tropas, luego de vencer en Ourique. Ese proceso fue clave para la consolidación de la independencia portuguesa.

306. Constantino I fue proclamado augusto por sus tropas en Eboracum, actual York, tras la muerte de su padre, Constancio. Su posterior reinado sería trascendental para Occidente por la expansión del cristianismo dentro del Imperio romano.

Quiénes nacieron un 25 de julio

1978. Nació en Oldham, Reino Unido, Louise Brown, reconocida como la primera bebé probeta del mundo. Su nacimiento marcó un punto de inflexión en la historia de la fecundación in vitro.

1920. Nació en Londres la biofísica y cristalógrafa Rosalind Franklin, figura clave para el conocimiento de la estructura del ADN. Entre los nacimientos destacados de la fecha, su trabajo científico ocupa un lugar central en la historia de la biología molecular.

1905. Nació en Rustschuk, actual Bulgaria, Elias Canetti, escritor y pensador en lengua alemana que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1981. Entre sus obras más conocidas se encuentra "Masa y poder".

1898. Nació en Nueva York el escritor y filósofo estadounidense Eric Hoffer. Su libro "The True Believer", publicado en 1951, se convirtió en un clásico y consolidó su prestigio intelectual.

1109. Nació en el castillo de Guimarães Afonso Henriques, quien sería el primer rey de Portugal con el nombre de Alfonso I de Borgoña. Su figura quedó ligada al proceso de formación del reino portugués.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.