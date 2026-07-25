Qué partidos se juegan hoy, sábado 25 de julio, por la sexta fecha del Torneo Intermedio, hora y dónde verlos

Central Español sale con el objetivo de sumar tres puntos importantes para llegar a la última fecha con la posibilidad de arrebatarle a Peñarol el primer lugar de la Serie A del Torneo Intermedio.

En frente tendrá a un rival como Cerro Largo que llega al Parque Palermo con el mismo objetivo: ganar para llegar a la última jornada con la posibilidad de adueñarse de la cima de la Serie A. Un aspecto clave a su favor: cierra el certamen jugando ante Peñarol en el CDS.

Central Español vs. Cerro Largo

Hora: 15:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Palermo.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Silvera.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Andrés Cunha y Agustín Berisso.

Central Español: Rodolfo; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Lautaro Gandulfo; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda, Lucas Pino, Isaac Méndez; Facundo Sosa. DT: Diego Osella.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Gustavo Viera, Diego Daguerre, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordóñez.

Luciano Fernández en Central Español. Foto: Liga AUF Uruguaya

Dos que necesitan ganar de forma urgente

Defensor Sporting está urgido. Arrastra una racha de ocho encuentros sin poder ganar, por lo que el duelo de hoy contra Liverpool en el Luis Franzini será clave para cortar esos números en rojo del violeta.

Además, será el segundo partido de Mauricio Larriera al mando del Tuerto y querrá obtener su primera victoria.

Liverpool, por su parte, tampoco tiene un panorama mejor. De los últimos cinco partidos por el Torneo Intermedio, suma una victoria, dos empates y dos derrotas.

Es por esto que tanto el Fusionado como el Negro está necesitados de poder ganar.

Defensor Sporting vs. Liverpool

Hora: 18:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Luis Franzini.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Nicolás Tarán y Federico Piccardo.

Cuarto: Anahí Fernández.

VAR: Daniel Fedorczuk y Javier Irazoqui.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Paul de los Santos, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Martín Rabuñal, Mauricio Amaro, Germán Barrios; Nicolás Wunsch, Alexander Machado, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Liverpool: M. Bernatene; Ángel Cayetano, Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Diego Romero; Nicolás Garayalde, Kevin Amaro; Ramiro de Gregorio, Lucas Acosta, Federico Martínez; Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

