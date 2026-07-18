Qué se celebra hoy, sábado 18 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, sábado 18 de julio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de la fecha. Un día como hoy reúne hechos históricos y nacimientos que permiten entender por qué el 18 de julio ocupa un lugar relevante en la historia.

Qué se festeja este 18 de julio

El Día de la Jura de la Constitución de Uruguay, celebrado el 18 de julio, conmemora uno de los momentos más trascendentales en la historia política de Uruguay: la promulgación de su primera Constitución. Este acontecimiento tuvo lugar en 1830 y marcó el nacimiento de un Estado moderno y soberano. La constitución fue un pacto social que permitió establecer el marco legal para la organización del país y los derechos de sus ciudadanos, siendo un hito fundamental para la consolidación de la República Oriental del Uruguay.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de julio

2012. Tras 16 meses de rebelión en Siria, se produjo un atentado en la Sede de la Seguridad Nacional de Damasco, reivindicado por el Ejército Sirio Libre. La explosión diezmó la cúpula militar y de seguridad del régimen, con la muerte del ministro de Defensa y de Asef Shawkat, cuñado de Bashar al Asad, además de varios heridos de gravedad.

1936. En España, Francisco Franco salió de Gran Canaria para ponerse al frente del Ejército de África, sublevado contra el Gobierno. Al mismo tiempo, el levantamiento militar se extendió por distintos puntos del país, mientras en ciudades como Sevilla y Baleares varios mandos se sumaban al alzamiento.

1878. Partió del puerto de Göteborg, en Suecia, la expedición del buque Vega, comandada por Erik Nordenskiöld. La travesía abrió una nueva ruta de navegación al atravesar el paso del Nordeste y demostrar que era posible navegar por el mar de Kara en determinados meses del año.

1830. En Uruguay, la Asamblea General Constituyente juró la primera Constitución bajo el gobierno provisorio de Juan A. Lavalleja. La nueva Carta Magna también fue jurada por las unidades del Ejército y rigió la vida institucional del país durante cerca de noventa años, hasta su primera reforma en 1917.

1565. Las tropas turcas iniciaron un asedio de cinco meses sobre la isla de Malta, entonces ocupada por los caballeros de Rodas. La defensa organizada por Juan de Valette logró resistir el ataque y frenar el avance impulsado por el Imperio otomano.

1290. El rey Eduardo I de Inglaterra emitió el Edicto de Expulsión, por el que ordenó el destierro de la población judía del reino. La medida, impulsada bajo presión de los barones y de la Iglesia, afectó a unas 16.000 personas y quedó como un antecedente de gran impacto en la memoria judía.

64. Un incendio devastó Roma durante cinco días y destruyó gran parte de la ciudad. Más tarde, Nerón responsabilizó a los cristianos por el siniestro, aunque hasta hoy no existe certeza sobre si el fuego fue provocado o accidental.

586 a. C.. Nabucodonosor II de Babilonia entró por tercera vez en Jerusalén tras un prolongado asedio. La ciudad fue tomada, el Templo y el Palacio Real fueron incendiados y Judá quedó incorporada a la estructura administrativa babilónica.

387 a. C.. A orillas del río Allia, al norte de Roma, el ejército celta comandado por Brenno derrotó de forma contundente a las fuerzas romanas. La caída provocó el pánico en la ciudad, que luego fue saqueada antes de que los invasores se retiraran tras recibir un rescate.

Quiénes nacieron un 18 de julio

1918. Nació en Mvezo, en la actual Sudáfrica, Nelson Mandela, líder del nacionalismo negro y figura central en la lucha contra el apartheid. Su trayectoria política y su posterior llegada a la Presidencia lo convirtieron en una referencia internacional del siglo XX.

1853. Nació en Arnhem, Holanda, el físico Hendrik Antoon Lorentz, ganador del Premio Nobel de Física en 1902. Sus aportes a la teoría electromagnética de la luz y a la teoría electrónica de la materia fueron fundamentales para el desarrollo de la física moderna.

1811. Nació en Alipur, India, el escritor británico William Makepeace Thackeray, exponente del realismo. Entre sus obras más conocidas figura Barry Lyndon, y su producción literaria se destacó por la crítica a la hipocresía de la sociedad victoriana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.