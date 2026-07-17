Sol en la avenida 18 de Julio: a qué hora ver la alineación exacta este sábado en Montevideo

A las a las 07:48 de mañana de este sábado 18 de julio se espera un fenómeno que en los últimos años reúne -y deslumbra- desde aficionados de la historia y la astronomía hasta los simples curiosos.

Cada amanecer en esta fecha, día de la Jura de la Constitución en Uruguay, el Sol nace exactamente alineado con la principal avenida de Montevideo, 18 de Julio, y aparece detrás del Obelisco a los Constituyentes, en Bulevar Artigas.

Pero no termina allí: lo mismo sucede cada 25 de mayo, Día de la Patria en Argentina. Es una coincidencia tan precisa que, según el astrónomo Gonzalo Tancredi, no sería casual sino “totalmente calculada”. Una variación mínima de apenas uno o dos grados —como ocurre algunos días antes o después— “desconfigura por completo la alineación”.

Personas reunidas para ver el amanecer alineado a la avenida 18 de Julio en Montevideo Foto: Ignacio Sánchez/El País

Tal como detalló semanas atrás Tancredi a El País, en las fechas patrias de ambos países el Sol sale con un acimut de 65°, es decir, el ángulo medido sobre el horizonte desde el norte geográfico hacia el este, utilizado para determinar la dirección exacta de la salida del astro. Así, coincide de forma exacta con la orientación de la avenida 18 de Julio en el tramo comprendido entre Bulevar Artigas y Javier Barrios Amorín.

Un usuario de la red social X, Gustavo Degeronimi, descubrió de manera “totalmente fortuita” el fenómeno, cuando en 2023 planificaba un proyecto de construcción y necesitaba conocer los puntos de salida y puesta del Sol durante el año.

Gente mirando y fotografiando amanecer en Av. 18 de Julio, saliendo el sol sobre el Obelisco en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

¿Cuál es la hipótesis?

"La investigación histórica aún no está cerrada", afirmó Tancredi. No obstante, cuando revisó las actas de la Asamblea General de la época identificó la presencia de figuras vinculadas a la masonería, como Juan Benito Blanco y Cristóbal Echevarriarza.

“La masonería estuvo muy presente en toda la gesta libertadora, por lo que a partir de aquí podemos entender la conexión con el Sol, un elemento muy presente en su simbología, al igual que los solsticios”, comentó el astrónomo.