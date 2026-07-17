Qué se celebra hoy, viernes 17 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, viernes 17 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. En esta selección se repasan acontecimientos relevantes de la historia para conocer mejor qué se celebra hoy en esta fecha.

Esto se festeja cada 17 de julio

El Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, celebrado el 17 de julio, es una fecha significativa en Argentina, así como en otros países de América Latina. Esta jornada conmemora la muerte del General José de San Martín, uno de los más grandes héroes de la independencia de América. San Martín fue una figura clave en la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de latinoamericanos.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de julio

2009. La Organización Mundial de la Salud anunció que dejaría de emitir cifras detalladas sobre el avance de la gripe A, causada por el virus H1N1, al considerar que su propagación era especialmente rápida. El organismo sostuvo que la nueva gripe se había extendido en seis semanas con una intensidad comparable a la gripe común en seis meses.

Organización Mundial de la Salud. Foto: AFP

1979. En Nicaragua, Anastasio Somoza abandonó el país y huyó a Miami en medio del avance sandinista. Los triunfadores se integraron luego en la Junta de Reconstrucción Nacional, una coalición plural encabezada por Violeta Barrios de Chamorro.

1976. Se inauguraron en Montreal, Canadá, los Juegos Olímpicos de la Era Moderna con la participación de 92 países y 6.189 deportistas. La competencia se desarrolló hasta comienzos de agosto y marcó una nueva edición del mayor encuentro deportivo internacional.

1975. Se produjo en el espacio el histórico encuentro entre la nave estadounidense Apolo 18 y la soviética Soyuz 19. La misión simbolizó un acercamiento entre las dos potencias durante la Guerra Fría y permitió el acoplamiento de ambas naves en órbita terrestre.

1959. La arqueóloga Mary Leakey descubrió en la garganta de Olduvai, en Tanzania, un fragmento de cráneo del Paranthropus Boisei. El hallazgo fue considerado clave para el estudio de la evolución humana por su antigüedad y relevancia científica.

1936. En España, unidades militares de Melilla y luego de Ceuta se sublevaron y declararon el estado de guerra en Marruecos. Ese levantamiento marcó el inicio de la Guerra Civil Española contra el gobierno constitucional republicano.

1861. El gobierno de México resolvió suspender los pagos de la deuda externa ante la crisis de sus finanzas públicas. La decisión desencadenó la intervención armada de Francia, Gran Bretaña y España, aunque luego solo Francia mantuvo su acción militar.

1858. Las fuerzas británicas sofocaron en la India la revuelta de los cipayos iniciada 14 meses antes. Tras ese episodio, el control del territorio pasó de la Compañía Británica de las Indias Orientales a la Corona.

Quiénes nacieron un 17 de julio

1894. Nació en Charleroi, Bélgica, Georges Lemaître, astrónomo y sacerdote reconocido por formular la idea del “átomo primigenio”. Su aporte fue fundamental para el desarrollo de la teoría del Big Bang y para la comprensión moderna del origen del universo.

1854. Nació en Nancy, Francia, el matemático Jules Henri Poincaré, una de las figuras más influyentes de su disciplina. Sus trabajos en topología y continuidad dejaron una huella decisiva en la matemática contemporánea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.