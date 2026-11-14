Qué se celebra hoy, sábado 14 de noviembre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. En esta fecha, la historia ofrece episodios políticos, sociales y científicos que forman parte de las efemérides más recordadas.

Qué se recuerda este 14 de noviembre

Un 14 de noviembre de 1971 ocurrió la Tragedia de Kibón, uno de los accidentes aéreos más graves de la historia de Uruguay. Durante una exhibición en la rambla de Pocitos, frente al parador Kibón, un helicóptero perdió el control mientras intentaba trasladar un jeep y cayó sobre otra aeronave. El espectáculo formaba parte de los festejos por el 154.º aniversario de la Armada Nacional. El accidente provocó la muerte de ocho personas y dejó alrededor de 40 heridos, muchos de ellos de gravedad, y conmocionó a la sociedad uruguaya.

Eventos históricos que ocurrieron un 14 de noviembre

2008. Líderes del G-20 se reunieron en Washington para analizar medidas frente a la crisis financiera mundial. El encuentro buscó contener el impacto de la recesión en distintas economías y abordar las consecuencias de un sistema bancario fuertemente cuestionado.

1982. En Polonia, Lech Walesa salió de la cárcel tras once meses de internamiento. La liberación se produjo en medio de una fuerte presión popular y marcó un episodio central en el proceso político vinculado al sindicato Solidaridad.

1975. España, Mauritania y Marruecos alcanzaron los llamados Acuerdos de Madrid, por los que España abandonó sus responsabilidades sobre el Sahara. El entendimiento abrió una nueva etapa de disputa sobre el territorio saharaui.

1969. Despegó el Apollo XII, la segunda misión tripulada que llegó a la superficie de la Luna. La expedición estuvo integrada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, y tuvo como destino el Oceanus Procellarum.

1524. Francisco Pizarro partió desde Panamá en su primera expedición para explorar tierras peruanas. La travesía estuvo marcada por dificultades naturales y la falta de alimentos, por lo que no logró alcanzar su objetivo en ese intento.

1494. Se libró en Tenerife la Batalla de Aguere, un enfrentamiento decisivo en la conquista castellana de la isla. El episodio encaminó el desenlace de la resistencia guanche en el archipiélago canario.

1152 a. C.. En Egipto tuvo lugar la primera huelga documentada de la historia, protagonizada por artesanos del Valle de los Reyes. Los trabajadores reclamaron alimentos adeudados y dejaron constancia de una protesta laboral excepcional para su tiempo.

Quiénes nacieron un 14 de noviembre

1927. Nació en Lorca, España, Narciso Yepes, guitarrista clásico considerado una de las figuras más destacadas de su instrumento. Su trayectoria lo convirtió en un referente de la música española del siglo XX.

1889. Nació en Allahabad, India, Jawaharlal Nehru, dirigente clave del Congreso Nacional Indio. Años más tarde se convirtió en el primer ministro de la India independiente y en una de las personalidades centrales de la política del siglo XX.

1840. Nació en París Claude Monet, pintor francés reconocido como principal exponente del impresionismo. Su obra resultó decisiva para una nueva manera de representar la luz y la percepción visual.

1765. Nació en Pensilvania Robert Fulton, ingeniero e inventor estadounidense. Su nombre quedó asociado al desarrollo del barco de vapor con éxito comercial, una innovación clave en la historia del transporte.

1719. Nació en Augsburgo Johann Georg Leopold Mozart, compositor, director y violinista. También fue una figura importante en la formación musical de su hijo, Wolfgang Amadeus Mozart.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.