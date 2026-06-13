Qué se celebra hoy, sábado 13 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, sábado 13 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de un día como hoy en la historia.

Esto se festeja cada 13 de junio

El 13 de junio se conmemora el Día mundial del cáncer de piel para concientizar e informar sobre este tipo de tumor.

Al tratarse de una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando unas precauciones básicas, este día busca demostrar la importancia de los chequeos diarios, los cuidados con el sol y el monitoreo de lunares en el cuerpo.

Eventos históricos que ocurrieron un 13 de junio

2000. Corea del Norte y Corea del Sur celebraron una histórica cumbre en Pyongyang, el primer encuentro entre los jefes de ambos países. El acercamiento derivó en un acuerdo centrado en la reconciliación nacional, la reducción de tensiones militares, la reunión de familias separadas y la cooperación económica y social.

Desfile militar en Pyongyang, Corea del Norte. ED JONES/AFP

1983. La sonda espacial estadounidense Pioneer 10 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en abandonar el Sistema Solar. El hito quedó registrado como uno de los grandes avances de la exploración espacial dentro de las efemérides científicas de la fecha.

1913. Los alpinistas Hudson Stuck y Harry Carstens fueron los primeros en alcanzar la cumbre del monte McKinley, en Alaska. Con 6.194 metros de altura, se trata del punto más elevado de América del Norte y uno de los grandes hechos históricos del alpinismo.

1859. En México, el presidente Benito Juárez declaró propiedad de la nación todos los bienes de la Iglesia Católica. La medida se inscribió en el proceso de reformas impulsadas para redefinir la relación entre el Estado y las instituciones religiosas.

1813. José Bonaparte fue alcanzado en su retirada por las tropas del duque de Wellington, lo que precipitó su salida definitiva de España. En medio de la huida, abandonó joyas de la corona y obras de arte, en un episodio clave de la guerra en la península.

1721. España, Francia y el Reino Unido constituyeron la segunda Triple Alianza. El acuerdo fue interpretado como un intento de asegurar la paz en Europa, aunque dejó fuera reclamos españoles sobre Menorca y Gibraltar.

1611. En Alemania se imprimió una obra en la que Johannes Fabricius expuso por primera vez la existencia de un movimiento de rotación en el Sol. El estudio se apoyó en observaciones de manchas solares y marcó un aporte temprano a la astronomía moderna.

313. El emperador Licinio publicó en Nicomedia el texto que más tarde sería conocido como el Edicto de Milán. La disposición reconoció la libertad de culto en el Imperio y legalizó el cristianismo, al otorgar a sus seguidores los mismos derechos que al resto de los ciudadanos.

Quiénes nacieron un 13 de junio

1888. En Lisboa nació Fernando Pessoa, poeta y escritor portugués considerado una figura central de la literatura en lengua portuguesa. Su obra, desarrollada también a través de numerosos heterónimos, lo convirtió en una referencia insoslayable entre los nacimientos destacados de la fecha.

1831. Nació en Edimburgo James Clerk Maxwell, físico británico cuya teoría permitió explicar el carácter electromagnético de la luz. Su trabajo resultó decisivo para el desarrollo de la física moderna y de la comprensión del electromagnetismo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.