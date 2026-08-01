Qué se celebra hoy, sábado 1 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, sábado 1 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. La selección repasa acontecimientos de distintas épocas para entender qué se celebra hoy a través de las efemérides más relevantes de la jornada.

Qué se festeja este 1º de agosto

El 1 de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Fue una iniciativa creada por el colombiano Alfonso Becerra durante un congreso realizado en Chile. En un comienzo era celebrado por 14 países, incluyendo Uruguay, Argentina y Brasil, entre otros. En la actualidad la jornada busca concientizar sobre la importancia de tener presente este sentimiento.

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de agosto

1936: Con la presencia de 49 países y 3.632 deportistas, se inauguran en Berlín, Alemania, las X Olimpiadas de la Era Moderna. El evento se convertirá en una de las grandes citas deportivas de ese año y quedará registrado entre los hechos históricos más recordados de un día como hoy.

1914: Austria-Hungría declara la guerra a Rusia, con lo que el conflicto entre austrohúngaros y serbios se transforma en un enfrentamiento militar a escala europea. El episodio marca el inicio de la Primera Guerra Mundial y figura entre las efemérides centrales de la fecha.

1798: En Madrid, España, el pintor Francisco de Goya comienza a pintar el fresco de la cúpula de la iglesia de San Antonio de la Florida. La obra se convertirá con el tiempo en una de las referencias artísticas más importantes de su trayectoria.

1798: Frente a las costas egipcias, la armada inglesa al mando del almirante Nelson derrota a la flota francesa desplazada a Abukir para apoyar a Napoleón. La batalla altera el equilibrio militar en el Mediterráneo y queda entre los hechos históricos destacados.

1664: La isla de la Tortuga, cercana a Haití, es ocupada por bucaneros que la convierten en su principal base para operaciones de piratería en el Mar de las Antillas. El episodio ilustra la relevancia estratégica de ese enclave en el Caribe colonial.

1589: En Saint Cloud, Enrique III, rey de Francia, es apuñalado por Jacques Clément, un fraile dominico vinculado a la Liga Santa. El ataque ocurre en un contexto de fuertes conflictos religiosos y políticos dentro del reino francés.

1498: En su tercer viaje, Cristóbal Colón avista por primera vez tierras de lo que luego será Venezuela al llegar cerca de la desembocadura del río Orinoco. El hecho se inscribe entre los grandes acontecimientos de la era de los viajes transatlánticos.

"Primer desembarco de Cristóbal Colón en América", pintura romántica de 1862. Autor: Dióscoro Puebla / Dominio público

1291: Se funda la Confederación Suiza al unirse la comunidad libre del valle de Schwyz, los hombres de Uri y los del valle inferior de Nidwalden. Este acuerdo es considerado uno de los hitos fundacionales de la actual Suiza.

527: Inicia su reinado el emperador Justiniano, quien buscará devolver al Imperio romano su antigua grandeza. Su gobierno estará marcado por la expansión militar y por una amplia reforma jurídica y administrativa.

67: El emperador romano Tito toma definitivamente bajo su poder la ciudad de Jerusalén y ordena su destrucción. El avance romano tiene profundas consecuencias políticas, militares y religiosas en la región.

30 a. C.: Octaviano captura la ciudad de Alejandría, hecho que marca la anexión de Egipto al Imperio romano y consolida el control del Mediterráneo. Este episodio es una de las efemérides más significativas del mundo antiguo.

Quiénes nacieron un 1 de agosto

1819: Nace en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el escritor Hermann Melville. Con el tiempo se convertirá en el autor de Moby Dick, una de las novelas más influyentes de la literatura universal.

1744: Nace en Bazentin, Francia, el naturalista Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck. Sus estudios sobre la evolución zoológica y la adaptación al medio ambiente lo ubicarán entre las figuras más relevantes de la historia de la ciencia.

10: Nace en Lugdunum, Galia, actual Lyon, Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Será el cuarto emperador romano de la dinastía Julio-Claudia y el primero nacido fuera de la península itálica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.