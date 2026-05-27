Qué se celebra hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia.

Qué se celebra este 27 de mayo

Este 27 de mayo, al ser el último miércoles del mes, se celebra el Día Mundial de la Nutria, una fecha dedicada a llamar la atención sobre estos animales, celebrar sus características únicas y generar apoyo para su conservación, según World Animal Protection. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre la "difícil situación de las nutrias que son cruelmente mantenidas como mascotas exóticas". Las nutrias son mamíferos con cuerpos largos y patas palmeadas. Pueden cerrar sus oídos y fosas nasales bajo el agua, características que las convierten en nadadoras excepcionales.

Nutria rescatada. Foto: WFFT

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de mayo

En 1960, en Argentina, los servicios secretos israelíes secuestraron al nazi y criminal de guerra Adolf Eichmann y lo trasladaron de incógnito a Israel, donde sería juzgado.

En 1941, el acorazado alemán Bismarck fue hundido por buques de guerra británicos en el Atlántico Norte, en uno de los episodios navales más relevantes de la Segunda Guerra Mundial.

En 1937, quedó inaugurado el Golden Gate Bridge en la bahía de San Francisco, una obra diseñada por Joseph B. Strauss que pasó a ser un emblema de la ingeniería de su tiempo.

Golden Gate Bridge.

En 1931, el físico suizo Auguste Piccard y Paul Kipfer se convirtieron en los primeros hombres en alcanzar la estratosfera tras elevarse en un globo de hidrógeno hasta 15.787 metros de altitud.

En 1905, comenzó en el estrecho de Tsushima la batalla entre las flotas de Japón y Rusia, un enfrentamiento decisivo que anticipó el desenlace de la Guerra Ruso-Japonesa.

En 1850, la reina Victoria de Inglaterra sufrió su cuarto y último atentado, cuando Robert Pate la agredió golpeándola con un bastón.

En 1843, el británico Alexander Bain patentó una máquina capaz de enviar textos e imágenes a distancia, antecedente fundamental del posterior desarrollo del fax.

En 1328, Felipe VI fue proclamado rey de Francia en la catedral de Reims, inicio de la dinastía de los Valois y antecedente del conflicto conocido como la guerra de los Cien Años.

En 927, se libró una batalla en las tierras altas de Bosnia entre las fuerzas del zar Simeón I de Bulgaria y el rey Tomislav de Croacia, con victoria para el bando croata.

Quiénes nacieron un 27 de mayo

En 1907, nació en Pittsburgh Rachel Louise Carson, divulgadora estadounidense cuya obra impulsó la conciencia ambiental moderna al advertir sobre los efectos de los pesticidas.

En 1870, nació en Elberfeld Adolf Schulten, arqueólogo, historiador y filólogo alemán reconocido por sus investigaciones sobre Tartessos y por sus excavaciones en Numancia.

En 1332, nació en Túnez Abu Zaid Abdurrahmán Ibn Jaldún, pensador considerado una figura central de la historiografía árabe, la sociología y la reflexión económica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.