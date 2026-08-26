Qué se celebra hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. En estas efemérides se repasan acontecimientos que dejaron huella en distintos períodos y figuras relevantes nacidas en esta fecha.

Qué se celebra este 26 de agosto

El 26 de agosto de 1792 nació Manuel Oribe. Una fecha que marca el nacimiento del segundo presidente de la República Oriental del Uruguay en 1835 y de una de las figuras más influyentes de la política nacional del siglo XIX.

Militar y político, desempeñó un papel central en la política nacional, contribuyendo a consolidar el sistema de partidos que existe hasta hoy, siendo reconocido como fundador del Partido Nacional. Oribe fue uno de los pilares de la organización del Uruguay tras su independencia, como militar y político de primer orden, falleciendo en su quinta del Paso de Molino en el año 1857.

Manuel Oribe. Foto: Archivo El País.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de agosto

1972: Con la presencia de 121 países y 10.088 deportistas, se inauguran en Munich, Alemania, las XVII Olimpiadas de la Era Moderna. El comienzo de los Juegos quedó marcado como uno de los hechos históricos más recordados de ese año por su impacto deportivo y por los episodios que ocurrirían durante su desarrollo.

Histórica final de básquetbol en Munich 1972. Estados Unidos venció a la Unión Soviética.

1896: En Filipinas estalla una sublevación contra el régimen colonial español cuando Andrés Bonifacio y un grupo de patriotas lanzan el llamado Grito de Balintawak. Aunque el levantamiento inicial fue sofocado, la insurrección se extendió y abrió una nueva etapa de enfrentamientos en el archipiélago.

1789: En Francia, la Asamblea adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un texto fundamental en la historia política moderna. El documento consagró principios como la libertad, la igualdad, la seguridad y el derecho a resistir la opresión.

1346: Tiene lugar la batalla de Crécy, en el marco de la Guerra de los Cien Años, considerada una de las grandes derrotas de la caballería francesa. La victoria inglesa consolidó el uso del arco largo y alteró el equilibrio militar entre ambas coronas.

1278: En Austria, en la batalla de Durnkrut junto al río Morava, el emperador Rodolfo I derrota al rey de Bohemia Ottokar II. El resultado del combate fortaleció el dominio de Rodolfo sobre los territorios austríacos en disputa.

1071: En la batalla de Manzikert, los turcos selyúcidas al mando de Alp Arslan vencen al ejército bizantino y capturan al emperador Romano IV Diógenes. Este episodio es señalado entre los hechos históricos decisivos para el avance turco sobre Anatolia y el debilitamiento del Imperio Bizantino.

Quiénes nacieron un 26 de agosto

1910: Nace en Albania Agnes Gonxha Bojaxhiu, más tarde conocida como la madre Teresa de Calcuta. Su figura alcanzó proyección mundial por su labor humanitaria y religiosa junto a los sectores más vulnerables de la India.

1880: Nace en Roma Guillaume Apollinaire, poeta italo-polaco y referente de la vanguardia francesa. Su obra fue clave en la renovación literaria de comienzos del siglo XX y en la difusión de nuevas formas expresivas.

1743: Nace en París Antoine Lavoisier, químico francés considerado una figura central en el desarrollo de la química moderna. Entre sus aportes más influyentes se encuentra la formulación del principio de conservación de la materia.

1740: Nace en Annonay Joseph-Michel Montgolfier, inventor francés que desarrolló junto a su hermano Jacques-Étienne el globo aerostático. Su trabajo fue decisivo para los primeros avances en la navegación aérea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.